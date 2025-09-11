Ngày 12/9/1945, chỉ 10 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trước yêu cầu cấp thiết phải giữ bí mật truyền tin trên hệ thống mạng liên lạc quân sự phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân đội, Ban Mật mã quân sự - tổ chức tiền thân của ngành Cơ yếu Việt Nam được thành lập tại Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Cơ yếu Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích xuất sắc và những chiến công thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang.

Đại tướng Phan Văn Giang trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Ban Cơ yếu Chính phủ. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Ngành Cơ yếu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và chỉ đạo, chỉ huy của các LLVT nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng về cơ yếu và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Cơ yếu cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về cơ yếu. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, quản lý tổ chức cơ yếu và đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu trên toàn quốc.

Ông yêu cầu nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về công tác cơ yếu bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất; phối hợp giám sát an toàn thông tin mạng, quản lý mật mã dân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng lưu ý cần duy trì hệ thống mật mã quốc gia hoạt động ổn định, thông suốt, bí mật, an toàn, chính xác, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu ngành Cơ yếu đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động cơ yếu.

Ngành cần tự chủ, tự lực, tự cường nghiên cứu, làm chủ khoa học, công nghệ chiến lược, sản phẩm mật mã có tính bảo mật cao, đáp ứng đầy đủ các loại hình thông tin, truyền thông mật; Thực hiện đồng bộ giải pháp bảo mật, xác thực, giám sát an toàn thông tin, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số, triển khai bảo mật cho các hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, vũ khí, khí tài quân sự; các giải pháp khoa học, kỹ thuật công nghệ hiện đại.

Ngoài ra, ngành cần nâng cao năng lực sản xuất, cung cấp sản phẩm, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ mật mã chuyên dụng, giải pháp bảo mật, an toàn thông tin công nghệ cao, tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ về cơ yếu và an toàn thông tin, nhất là với các nước có nền khoa học tiên tiến, hiện đại.

Bộ trưởng đề nghị xây dựng lực lượng cơ yếu cách mạng, chính quy, hiện đại đáp ứng tính chất của ngành khoa học - kỹ thuật cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, coi trọng xây dựng cơ quan, đơn vị cơ yếu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.