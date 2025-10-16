Phần mềm kế toán online, không giới hạn người dùng

Thời đại làm việc từ xa và mô hình kinh doanh đa điểm đang lên ngôi, đòi hỏi các công cụ quản lý phải vượt qua giới hạn không gian vật lý. EasyBooks là phần mềm online tiên phong, cho phép phân quyền đa nhiệm không giới hạn người dùng truy cập, kế toán viên và chủ doanh nghiệp có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần kết nối internet.

Tính năng này mang lại sự linh hoạt tối đa, kế toán có thể xử lý chứng từ khi đang ở nhà, chủ doanh nghiệp có thể theo dõi báo cáo tài chính tức thời khi đang đi công tác, và kế toán dịch vụ có thể quản lý đồng thời dữ liệu của nhiều khách hàng trên một nền tảng duy nhất.

Việc quản lý tập trung trên nền tảng cloud (đám mây) không chỉ bảo mật dữ liệu mà còn đảm bảo mọi thành viên đều làm việc trên phiên bản dữ liệu mới nhất, loại bỏ nguy cơ mâu thuẫn hay thất lạc thông tin. Đây là bước đột phá, giải phóng kế toán khỏi chiếc bàn làm việc cố định, mở ra không gian làm việc hiệu quả và tiện lợi hơn.

Nhập liệu tự động, hạch toán tự động

Nhập liệu thủ công luôn là "cơn ác mộng" của giới kế toán, là nguồn gốc của 90% lỗi sai và lãng phí thời gian. Phần mềm kế toán online EasyBooks đã giải quyết triệt để vấn đề này thông qua các tính năng tự động hóa vượt trội.

Thứ nhất, kết nối với hóa đơn điện tử, EasyBooks tự động kết nối với cổng thông tin hóa đơn Hoadondientu.gdt.gov.vn và các nhà cung cấp hóa đơn, miễn phí tự động lấy hóa đơn đầu vào/đầu ra về phần mềm.

Thay vì phải tải từng hóa đơn, kiểm tra tính hợp lệ và nhập liệu thủ công hàng trăm giao dịch mỗi tháng, tất cả chứng từ được đồng bộ hóa ngay lập tức, sẵn sàng cho việc hạch toán tự động. Tính năng này giúp tiết kiệm hàng chục giờ làm việc mỗi tháng, đồng thời đảm bảo tính chính xác và kịp thời của dữ liệu đầu vào.

Thứ hai, kết nối ngân hàng điện tử, phần mềm tự động đối chiếu và lấy sao kê giao dịch từ ngân hàng về phần mềm. Kế toán không cần mất thời gian tải sao kê, in ấn, hoặc nhập lại các giao dịch thu chi. Việc đối chiếu diễn ra nhanh chóng, chính xác, giúp kế toán viên tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn như phân tích tài chính và tư vấn. Sự kết hợp của hai tính năng này biến EasyBooks thành một cỗ máy xử lý dữ liệu tự động, giải phóng kế toán khỏi các thao tác lặp đi lặp lại.

Kết nối thuế điện tử, đáp ứng toàn diện

Một phần mềm kế toán hiện đại phải là một mắt xích kết nối đồng bộ với hệ sinh thái quản lý của nhà nước và doanh nghiệp. EasyBooks tích hợp kết nối với Thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn), cho phép kế toán trích xuất báo cáo, tờ khai và thực hiện các nghiệp vụ kê khai, nộp thuế một cách trực tiếp và thuận tiện. Việc đồng bộ này đảm bảo dữ liệu trên phần mềm luôn khớp với dữ liệu nộp cho cơ quan thuế, giúp quá trình quyết toán diễn ra nhanh chóng và minh bạch.

Hơn thế nữa, EasyBooks được thiết kế để đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho nhiều đối tượng từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các doanh nghiệp lớn và cả các công ty làm dịch vụ kế toán. Sự linh hoạt trong tùy biến biểu mẫu, báo cáo, và các phương pháp hạch toán đã giúp EasyBooks trở thành công cụ đắc lực, phù hợp với mọi loại hình và quy mô hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro thuế

Tuân thủ pháp luật thuế là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Một sai sót nhỏ trong chứng từ hay thiếu sót trong việc kiểm tra mã số thuế (MST) của đối tác cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về thuế. EasyBooks đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ, giảm thiểu tối đa rủi ro cho doanh nghiệp.

Phần mềm có tính năng cảnh báo rủi ro các MST, EasyBooks liên tục cập nhật và kiểm tra trạng thái của các MST trong hệ thống chứng từ. Hệ thống sẽ cảnh báo tức thời nếu phát hiện các rủi ro như giải thể, bỏ trốn, nợ thuế, rủi ro thuế hoặc tạm dừng hoạt động của các đối tác kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp kịp thời ngừng giao dịch, tránh nhận các hóa đơn không hợp lệ và bảo vệ chi phí được khấu trừ, đảm bảo hồ sơ thuế luôn "sạch".

Bên cạnh đó, EasyBooks còn hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách một cách chuyên sâu. Phần mềm thực hiện đối chiếu chéo giữa dữ liệu hóa đơn, ngân hàng và sổ sách kế toán, phát hiện các điểm bất hợp lý hoặc sai lệch trước khi nộp báo cáo. Sự tự kiểm tra nghiêm ngặt này giúp doanh nghiệp tự tin khi cơ quan thuế kiểm tra, giảm thiểu các khoản phạt không đáng có do sai sót nghiệp vụ.

EasyBooks - giải pháp kế toán thông minh

Phần mềm kế toán EasyBooks không chỉ là một công cụ tính toán mà còn là đối tác chiến lược giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động tài chính. Bằng cách tự động hóa quy trình, cung cấp cảnh báo rủi ro tức thời và đảm bảo tuân thủ pháp luật, EasyBooks giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng độ chính xác và nâng cao mức độ an toàn về pháp lý.

Phần mềm đã và đang được hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam tin dùng, khẳng định vị thế là giải pháp kế toán thông minh hàng đầu. Trong thời đại số, doanh nghiệp nào làm chủ được dữ liệu, doanh nghiệp đó sẽ chiến thắng. EasyBooks cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số, giúp mọi hoạt động tài chính trở nên dễ dàng hơn, thông minh hơn và an toàn hơn.

Trải nghiệm dùng thử miễn phí EasyBooks tại: www.easybooks.vn

Vĩnh Phú