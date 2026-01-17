Bước ngoặt trong chiến lược mở rộng thị trường

Cửa hàng Echolac Long Biên được thiết kế theo mô hình trải nghiệm chuẩn Nhật, giúp khách hàng tiếp cận trực quan triết lý sản phẩm và định vị thương hiệu trong phân khúc vali cao cấp. Cửa hàng Echolac hoạt động tại Việt Nam dưới sự phân phối độc quyền của LUG. Qua đó, LUG tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị phân phối uy tín, đầu tư nghiêm túc vào hệ thống cửa hàng vật lý nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tiếp cho người tiêu dùng.

Khai trương Echolac Long Biên được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống của thương hiệu tại Việt Nam. Cột mốc 5 cửa hàng phản ánh tốc độ mở rộng ổn định và định hướng dài hạn trong việc phủ sóng thương hiệu tại các trung tâm thương mại lớn.

Thông qua việc liên tục đầu tư vào hệ thống cửa hàng, LUG hướng đến mục tiêu đưa các sản phẩm vali cao cấp Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời đảm bảo sản phẩm chính hãng và dịch vụ hậu mãi đồng bộ.

Củng cố vị thế phân khúc trung – cao cấp

Sự hợp tác giữa LUG và Echolac góp phần định vị rõ nét hình ảnh thương hiệu vali Nhật Bản trong phân khúc trung – cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng, thiết kế và độ bền.

Việc mở rộng hệ thống cửa hàng cũng tạo nền tảng để Echolac tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, thường xuyên di chuyển và đề cao trải nghiệm mua sắm trực tiếp.

Nhân dịp khai trương và kỷ niệm cột mốc 5 cửa hàng, Echolac Long Biên triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Các sản phẩm Echolac được áp dụng mức giảm lên đến 60% và ưu đãi bổ sung 25%, giá chỉ từ 2.388.000 đồng, cùng nhiều combo quà tặng giá trị.

Bên cạnh đó, các thương hiệu khác do LUG phân phối như Conwood, Discovery và CountryHide cũng đồng loạt triển khai ưu đãi lớn, kèm theo chương trình đổi vali cũ – nhận vali mới với mức bù chỉ từ 388.000 đồng.

Phương Dung