Hãng thông tấn Bloomberg ngày 29/10 đưa tin, mẫu túi xách được Thủ tướng Takaichi sử dụng trong các sự kiện lớn đang "gây sốt" tại Nhật Bản, giúp cho một hãng đồ da ở nước này nhận được sự chú ý lớn.

Chiếc túi xách của bà Takaichi có tên "Grace Delight Tote", do hãng đồ da có truyền thống 145 năm Hamano sản xuất. Đây là thương hiệu lâu đời, chuyên sản xuất đồ da thủ công, từng được các thành viên của Hoàng gia Nhật Bản ưa chuộng.

"Chiếc túi được làm hoàn toàn bằng da thật, có trọng lượng chỉ 700gr, được thiết kế để cân bằng giữa sự thanh lịch và tính thực tế", hãng Hamano mô tả sản phẩm của mình.

Với mức giá không quá cao là 136.000 yên, chiếc túi này đã ngay lập tức "cháy hàng" sau khi xuất hiện cùng bà Takaichi trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Hãng Hamano hiện nhận được số lượng đơn đặt hàng tăng đột biến và các đợt giao hàng đã bị hoãn tới cuối tháng 4 năm sau.

Chiếc túi xách gây chú ý của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Bloomberg

Theo truyền thông Nhật Bản, nữ thủ tướng là nhân vật được giới trẻ đặc biệt yêu thích, dù vẫn chưa rõ nhóm tuổi nào đang "bắt chước" phong cách phụ kiện của bà. Ngoài chiếc túi xách da, bà Takaichi còn thường xuyên mặc trang phục của nhà thiết kế Jun Ashida, một thương hiệu thời trang danh tiếng trong nước.

"Chiếc túi của bà Takaichi đã thu hút nhiều phụ nữ có nhu cầu làm việc một cách chuyên nghiệp. Nó có thể đựng laptop và nhiều đồ dùng hàng ngày mà vẫn giữ được vẻ đẹp kín đáo, giá cả cũng phải chăng so với các thương hiệu nước ngoài cùng phân khúc", bà Kaori Nakano, chuyên gia về xa xỉ phẩm Nhật Bản nhận xét.

Thủ tướng Takaichi là một người nổi tiếng hâm mộ cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, nhân vật vốn gắn liền với những chiếc túi cứng cáp của Launer. Tuy vậy, nữ thủ tướng 64 tuổi của Nhật Bản cũng có những sở thích riêng vô cùng mạnh mẽ, bao gồm nghe nhạc rock heavy metal và xe mô tô.