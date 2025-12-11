Giấy tờ tùy thân

Trước khi bắt đầu bất cứ chuyến đi nào, dù trong nước hay quốc tế, trong vali du lịch của bạn cũng không thể thiếu giấy tờ tùy thân.

Hiện nay, du khách đi máy bay tại Việt Nam có thể làm thủ tục bằng xác thực sinh trắc học gắn với căn cước công dân (CCCD) và ứng dụng VNeID, thay cho việc phải xuất trình nhiều loại giấy tờ như trước đây.

Tuy vậy, việc mang theo giấy tờ tùy thân bản gốc và cất giữ ở vị trí an toàn vẫn rất cần thiết, đề phòng những tình huống như mất điện thoại. Một số điểm đến vẫn yêu cầu giấy tờ bản cứng khi làm thủ tục nhận phòng.

Với các hành trình quốc tế, giấy tờ tùy thân là điều kiện cần thiết để bạn có thể khởi hành. Du khách phải mang theo CCCD, hộ chiếu còn hạn hoặc visa theo yêu cầu của quốc gia bạn đến.

Bạn cần đem theo bằng lái xe nếu có kế hoạch thuê xe ở nước ngoài. Để chắc chắn hơn, du khách nên lưu bản sao giấy tờ quan trọng trên email hoặc điện thoại, đề phòng trường hợp mất/thất lạc bản gốc.

Tiền mặt

Nhiều người chủ quan khi cho rằng, hiện nay, việc sử dụng thẻ ATM hay chuyển khoản online đã phổ biến nên không cần thiết mang theo tiền mặt. Nhưng thực tế, bạn vẫn nên chuẩn bị một lượng tiền mặt vừa đủ dùng cho các nhu cầu cơ bản, đề phòng điểm đến không có internet, không chấp nhận dùng thẻ ngân hàng hay có trục trặc bất ngờ.

Nếu ra nước ngoài, du khách cần đổi tiền mặt ngoại tệ, kiểm tra thông tin thẻ tín dụng quốc tế của mình, cài đặt ví điện tử phù hợp với quốc gia bạn tới.

Món đồ không thể thiếu trong vali du lịch, nhất là các chuyến 'xuất ngoại'. Ảnh: Traveler

Bộ sơ cứu cơ bản

Trong vali du lịch, bạn nên mang theo một bộ dụng cụ y tế gồm các loại thuốc phổ biến nhưng rất quan trọng như thuốc hạ sốt, tiêu chảy, giảm đau, chống say tàu xe, đau đầu và các loại thuốc liên quan nếu bạn đang điều trị bệnh lý.

Bên cạnh đó, du khách cũng đừng quên chuẩn bị băng cá nhân, thuốc sát trùng, nước muối sinh lý, kem trị côn trùng hay kem chống nắng.

Ở nhiều nơi, để mua thuốc, du khách bắt buộc phải có đơn thuốc từ cơ quan y tế. Do vậy, việc tự chuẩn bị bộ sơ cứu cơ bản trong vali du lịch thực sự cần thiết.

Một vài phụ kiện "nhỏ nhưng có võ"

Những phụ kiện này dù đơn giản nhưng lại có khả năng giúp hành trình du lịch trở nên thuận lợi hơn.

Ví dụ như chiếc gối cổ chữ U, bịt tai, bịt mắt để bạn dễ dàng nghỉ ngơi trong các chuyến xe, tàu, máy bay kéo dài; các loại túi zip to nhỏ khác nhau để phân loại đồ dùng hay đựng đồ đã qua sử dụng, tránh thấm nước sang các vật dụng khác; túi chống nước để bảo vệ điện thoại; adapter chuyển đổi ổ cắm…

(Tổng hợp)