Chiến lược tăng trưởng "kiềng ba chân"

BXH Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín là kết quả đánh giá do Vietnam Report thực hiện thường niên, dựa trên ba tiêu chí chính: năng lực tài chính, uy tín truyền thông cùng kết quả khảo sát các bên liên quan. Đây được xem là hệ tiêu chí đánh giá toàn diện về năng lực và vị thế doanh nghiệp trong ngành xây dựng.

Chia sẻ về việc vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng năm nay, đại diện Ecoba cho biết thành tích đạt được là sự ghi nhận từ thị trường đối với những nỗ lực của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Những năm gần đây, ngành xây dựng chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như biến động giá nguyên vật liệu, áp lực về tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật và phát triển bền vững. Để thích ứng với thị trường, Ecoba buộc phải điều chỉnh chiến lược, tối ưu hóa vận hành và từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý, thi công.

“Chúng tôi tập trung tối ưu hóa sức mạnh dựa trên 3 trụ cột chính: Phát triển nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ và quản trị vận hành”, ông Hoàng Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Ecoba Việt Nam nhấn mạnh.

Ecoba Việt Nam vươn lên vị trí thứ 5 trong Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín

Thay vì chỉ dừng ở vai trò kỹ thuật, Ecoba định hướng phát triển đội ngũ kỹ sư nâng cao khả năng điều phối tổng thể, nhạy bén trong quản trị rủi ro và điều phối nhà thầu phụ. Theo đó, doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo nội bộ gắn với thực tiễn, nhằm nâng cao cả chuyên môn lẫn kỹ năng quản lý.

Song song với đào tạo nội bộ, Ecoba đẩy mạnh số hóa hệ thống quản trị thông qua việc triển khai ERP (đặc biệt là SAP) cho phép doanh nghiệp tối ưu chi phí vật tư, kiểm soát rủi ro tại công trường theo thời gian thực và minh bạch hóa toàn bộ quy trình với chủ đầu tư. Ngoài ra, Ecoba cũng tận dụng tối đa hệ sinh thái Microsoft 365 nhằm số hóa các quy trình phê duyệt, báo cáo hiện trường, giảm thiểu tối đa giấy tờ thủ công.

Trong vận hành, Ecoba tập trung chuẩn hóa hệ thống quản trị thông qua việc tái cấu trúc và ban hành bộ quy trình vận hành chuẩn (SOP) cho từng khâu thi công. Nhờ đó, các dự án được triển khai nhất quán hơn, giảm sai lệch, tối ưu nguồn lực và nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng trên toàn hệ thống.

Khẳng định dấu ấn ở phân khúc cao cấp

Nhờ năng lực quản trị toàn diện, cam kết tiến độ và chất lượng công trình luôn ở mức cao, Ecoba đã được các chủ đầu tư tín nhiệm triển khai nhiều dự án phân khúc cao cấp. Hiện, Ecoba đang là đối tác chiến lược, đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư lớn như: Masterise Homes; Park city; MIK; Daewoo; Vietracimex,...

Dấu ấn của Ecoba trong các dự án phân khúc cao cấp ngày một trở nên đậm nét, với sự hiện diện tại nhiều công trình quy mô như Parc Regent Park City, Moonlight 2 - Anlac Green Symphonym, Masteri Trinity Southern Square, Monbay Hạ Long,... Đây là nhóm công trình đặt ra yêu cầu cao không chỉ về tiến độ, chất lượng mà còn nghiêm ngặt trong giải pháp kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và ESG.

Đi cùng thị trường, Ecoba chủ động áp dụng các giải pháp thi công thân thiện với môi trường. Đại diện doanh nghiệp cho biết: “Chúng tôi ưu tiên sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý tích hợp nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường”.

Quá trình thi công bám sát quy hoạch tổng thể, ưu tiên không gian xanh và hệ tiện ích mở, tạo điều kiện để cư dân thư giãn, tách khỏi khói bụi và cải thiện sức khỏe. Các giải pháp thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng không gian sống cũng góp phần gia tăng giá trị lâu dài cho dự án, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Những bước đi này tạo nền tảng để Ecoba từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn về phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng. Năm 2026, doanh nghiệp được bình chọn vào Top 10 ESG - Doanh nghiệp Việt Nam Xanh ngành xây dựng.

Việc lọt vào Top 5 Nhà thầu uy tín là cột mốc đáng ghi nhận, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong giai đoạn tới. Đại diện Ecoba cho biết, doanh nghiệp sẽ tập trung nâng cao năng lực tổng thầu, mở rộng phạm vi dự án, tiếp tục củng cố uy tín trên thị trường. Song song với đó, doanh nghiệp cũng tăng cường chuyên môn kỹ thuật, tối ưu quản trị và từng bước áp dụng tiêu chuẩn ESG hướng đến phát triển bền vững

Nhìn rộng ra, những doanh nghiệp nội địa như Ecoba đang góp phần định hình một diện mạo mới cho ngành xây dựng Việt Nam: tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, chuyển dịch sang xu hướng xanh hóa và bền vững.

(Nguồn: Ecoba Việt Nam)