Biệt thự đảo là dòng sản phẩm làm nên thương hiệu của Nhà sáng lập Ecopark nhờ vào sự kết hợp nhiều yếu tố vượt trội: cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, đặc biệt là diện tích mặt nước tuần hoàn bao quanh các nhánh đảo, tạo ra khu compound (khép kín) riêng biệt có mặt nước là ranh giới tách biệt với các phân khu khác.

Central Island - “nhà giữa đảo xanh” tại đại đô thị Eco Central Park. Ảnh phối cảnh: Ecopark

Sản phẩm signature của Ecopark

Tại Eco Central Park (rộng gần 200ha, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung, dành giải thưởng “Dự án khu đô thị ven sông xuất sắc nhất”, nhà sáng lập Ecopark vừa mắt phân khu biệt thự đảo Central Island ở vị trí trung tâm dự án.

Central Island nằm tại vị trí trung tâm của đại đô thị Eco Central Park. Ảnh: Ecopark

Tọa lạc tại vị trí trung tâm, đồng thời cũng là mảnh ghép đắc địa khi liền kề mọi tiện ích đặc sắc của Eco Central Park như công viên Hồ Thiên Nga 10ha, Quảng trường Ánh Sáng, Quảng trường nhạc nước, khu phức hợp thương mại thể thao, trường liên cấp FPT xung quanh trong cự li đi bộ, Central Island được định vị một phong cách sống cao cấp, phù hợp với xu hướng phát triển của các thành phố lớn: trung tâm nhất là nơi người có thu nhập cao nhất lựa chọn.

Tiêu chuẩn sống tại khu compound trung tâm

Với quy mô 22ha, Central Island được quy hoạch theo tiêu chuẩn khu compound biệt lập: an ninh riêng, tiện ích dịch vụ riêng, cộng đồng cư dân chọn lọc, mở ra kết nối với mọi tiện nghi khi cần, và luôn giữ sự riêng tư khi bước qua cánh cổng của khu compound. Với tiêu chuẩn đó, mật độ xây dựng công trình nhà ở tại các nhánh đảo ở vùng lõi chỉ chiếm 19%, còn lại là cảnh quan sân vườn, hạ tầng tiện ích. Tỷ lệ này giúp cư dân không chỉ tận hưởng không gian sống chất lượng hơn, khoáng đạt hơn, mà còn có nhiều sự riêng tư hơn khi bao bọc xung quanh căn nhà là nhiều khoảng không của các thảm thực vật và mặt nước.

Không gian phòng khách của một biệt thự mẫu Central Island. Ảnh: MP

Ông Nguyễn Thành Quang - Phó Giám đốc Kinh doanh Ecopark cho hay, khi xã hội ngày càng phát triển, sự thoải mái và tiện nghi trong một cộng đồng có chọn lọc trở thành tiêu chuẩn bắt buộc của khách hàng, nhất là khách hàng thành đạt đã bắt đầu chi trả hàng chục tỷ đồng để mua môi trường sống.

Tại Central Island, sự thoải mái và an toàn được tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất. Điển hình như sự an toàn của mặt nước được thiết kế kỹ lưỡng: 2-3m ven bờ là “vùng đệm sinh thái” có mực nước chỉ cao 30cm, sau đó thoải dần ra xa. Điều này giúp cho bờ kè của các nhánh đảo đủ độ rộng, mặt nước tạo tầm view đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn cao cho cư dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Ảnh chụp thực tế tại biệt thự mẫu Central Island. Ảnh: MP

Giá trị sống được may đo bằng tiện ích, cảnh quan

Khi tiêu chuẩn sống ngày càng cao, nhất là khi đã trải nghiệm các tiêu chuẩn quốc tế, cư dân cao cấp không chỉ quan tâm đến thiết kế của riêng căn nhà, mà còn quan tâm đến những yếu tố tạo nên giá trị sống. Đó là quy hoạch từ hạ tầng kết nối, tiện ích, dịch vụ và những khoảng không gian cảnh quan ngoài phạm vi căn nhà, nhưng trực tiếp tạo nên chất lượng sống của cư dân.

Quy hoạch thiết kế của biệt thự đảo Central Island không chỉ đo bằng những con số mà đặt cảm xúc của cư dân lên hàng đầu. Qua các lớp an ninh chuyên biệt, cư dân trở về nhà trong sự tiện nghi, hiện đại của hệ thống tiện ích nội khu. Từ nhà, trẻ nhỏ chỉ cần bước chân ra vườn là đến sân chơi. Người lớn có đường dạo riêng, khu thể thao, phòng gym, yoga, đặc biệt là bể bơi bốn mùa phục vụ riêng cho cư dân biệt thự đảo.

Central Island với bể bơi bốn mùa phục vụ riêng cư dân biệt thự đảo. Ảnh: Ecopark

Central Island mang nét kiến trúc châu Âu hiện đại, sử dụng hệ thống mái dốc cao, cửa sổ và cửa chính rộng thoáng giúp đối lưu không khí trong nhà tốt, tạo sự ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Đặc biệt, chủ đầu tư Ecopark kỹ lưỡng lựa chọn kết cấu khung cửa nan nhỏ, giúp gia cố hệ thống kính tốt hơn trong mùa mưa gió, phù hợp với thời tiết tại Nghệ An.

Sân vườn là nơi kết nối thành viên gia đình cư dân. Ảnh: Ecopark

Tuyến shophouse duy nhất tại trung tâm của đảo Central Island. Ảnh: Ecopark

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, vị trí đóng vai trò cốt lõi làm nên giá trị của một bất động sản. Vị trí trung tâm vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu theo quan niệm sở hữu tài sản của người Việt. Sống trung tâm nhưng giữ chuẩn mực của sự riêng biệt là giá trị không thể nhân bản, đáp ứng nhu cầu của gia đình thu nhập top đầu tại Nghệ An.

Không gian sống khép kín, đắt giá của Central Island. Ảnh: Ecopark

Theo nhiều nhà đầu tư lớn, tại Nghệ An đang diễn ra xu hướng chuyển giao tài sản cho thế hệ kế cận. Khi bất động sản không chỉ là nơi để ở mà là tài sản đặt nền tảng cho phong cách sống qua nhiều thế hệ, các gia đình ưu tiên những sản phẩm có giá trị bền vững qua thời gian. Thay vì chỉ tích lũy, thế hệ chủ nhân hiện nay chú trọng “kiến tạo nền tảng” cho con cháu: chọn những khu compound an ninh khép kín, có tiện ích dịch vụ riêng. Xu hướng này phản ánh tư duy quản trị tài sản hiện đại: bảo toàn - phát triển - truyền đời, giúp thế hệ sau thừa hưởng không chỉ tài sản, mà cả phong cách sống, tầm nhìn của gia đình và biệt thự đảo Central Island giúp các cư dân, nhà đầu tư thông thái giải bài toán đang trở thành xu hướng này.

Ảnh chụp biệt thự mẫu Central Island. Ảnh: MP

Năm ngoái, Luxury Lifestyle Awards - giải thưởng tôn vinh các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ sang trọng bậc nhất thế giới đã vinh danh nhà mẫu biệt thự đảo Central Island bởi thiết kế ấn tượng đặt giữa không gian xanh khoáng đạt, trong lành lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An.

Biệt thự đảo cũng là dòng sản phẩm signature của Ecopark, đưa thương hiệu trở thành nhà phát triển bất động xanh, bền vững, cao cấp bậc nhất Việt Nam. Trước đó, Ecopark lần đầu tiên phát triển dòng sản phẩm này tại Thành phố xanh Ecopark (Hưng Yên), biến biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island trở thành bất động sản compound kinh điển tại miền Bắc dành cho giới siêu giàu, nơi mỗi ngôi nhà không chỉ nằm ven dòng sông nội khu hiền hòa, mà còn có cảnh quan đặc sắc, cách thiết kế bờ cảnh quan an toàn, dòng chảy luân chuyển trở thành mạch nguồn sự sống cho khu đô thị.

Minh Phương