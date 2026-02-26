Eduten - "Bệ phóng" từ nền giáo dục hàng đầu thế giới

Được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu từ một trong những trường đại học danh tiếng của Phần Lan, Eduten là thành quả của hơn 20 năm nghiên cứu về sư phạm và công nghệ. Điểm khác biệt lớn nhất của nền tảng này chính là phương pháp Gamification (phương pháp Trò chơi hoá). Thay vì những bài tập truyền thống áp lực, Eduten biến các bài toán thành những trò chơi tương tác hấp dẫn, giúp học sinh học toán một cách vui vẻ và tự nhiên nhất.

Hiệu quả của Eduten đã được các công trình nghiên cứu quốc tế chứng minh một cách thuyết phục: chỉ với 6 tuần học tập định kỳ trên nền tảng, khả năng thành thạo Toán học của học sinh có thể tăng lên đến 20%.

Hiện nay, Eduten đã lan tỏa đến hơn 52 quốc gia, chinh phục hàng triệu học sinh và giáo viên nhờ giao diện thân thiện, dễ sử dụng, nội dung thích ứng với chương trình của nhà trường, và phân tích dữ liệu học tập toàn diện. Không chỉ dừng lại ở những con số, nền tảng còn giúp trẻ phát triển đồng thời kỹ năng công nghệ thông tin và khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, tạo nền tảng vững chắc cho một công cụ học tập toàn diện và hiện đại.

Sân chơi trí tuệ AI: Khi thử thách đi kèm trải nghiệm cá nhân hóa

Khác biệt hoàn toàn với các kỳ thi Toán online thông thường, Eduten Club Festival 2026 mang đến một hệ sinh thái học tập và thi đấu khép kín, nơi mỗi học sinh đều được hỗ trợ tối đa. Chương trình được thiết kế nhằm khuyến khích học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức của cả năm học theo chương trình giáo dục Việt Nam có tích hợp bổ sung Toán Châu Âu.

Học sinh tham gia sẽ được trải nghiệm lộ trình chuyên nghiệp:

- Học tập và rèn luyện không giới hạn: Mỗi em được cấp một tài khoản riêng để sử dụng tối đa đến ngày 30/5/2026. Trên nền tảng, các em có thể tự do luyện tập các chuyên đề Toán - Tiếng Anh với bộ đáp án và hệ thống chấm điểm tự động.

- Hệ thống phân tích bài thi tự động: Đây là điểm ưu việt nhất khi học sinh được nhận phản hồi chi tiết về bài thi của mình ngay lập tức, giúp các em nhận ra điểm mạnh và khắc phục những lỗ hổng kiến thức mà không cần đợi giáo viên chấm bài.

- Tiêu chí đánh giá đa chiều: Để đảm bảo tính công bằng và khuyến khích tư duy độc lập, hệ thống AI của Eduten sẽ xếp hạng dựa trên 4 yếu tố: Số bài làm được nhiều nhất, thời gian ngắn nhất, độ chính xác cao nhất và đặc biệt là ít sử dụng gợi ý nhất.

Lộ trình thi đấu được chia thành 3 giai đoạn: từ các vòng giao đấu thử online để làm quen áp lực, vòng loại quốc gia để giành chứng nhận trực tuyến, đến vòng Chung kết Quốc gia được giám sát nghiêm ngặt qua nền tảng Zoom dành cho những học sinh xuất sắc nhất.

Liên minh giáo dục và cơ hội trở thành công dân toàn cầu

Sức hút của Eduten Club Festival 2026 còn đến từ sự đồng hành của liên minh các tổ chức giáo dục uy tín tại Việt Nam. Đơn vị tổ chức, quản lý và vận hành là Future Astronaut Program Club (FAPC) - thương hiệu bản quyền thuộc Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại - đơn vị tiên phong áp dụng mô hình giáo dục chuẩn Phần Lan đầu tiên tại Hà Nội, đồng thời là đối tác chiến lược được Eduten Phần Lan ủy quyền đăng cai tổ chức các lễ hội Toán học hằng năm tại Việt Nam.

Eduten Club Festival 2026 dự kiến quy tụ hơn 3.000 học sinh và sự tham gia của các trường học hàng đầu: trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, Tiểu học Đoàn Thị Điểm Symphony, Phổ thông Liên cấp Phenikaa, Phổ thông Liên cấp Alpha, Phổ thông Liên cấp TrueNorth, Phổ thông Liên cấp Sakura Olympia, Phổ thông Liên cấp Albert Einstein - Hà Tĩnh, trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan VFIS, trường OneSpace, Tiểu học Lê Văn Tám, Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại, Hệ thống Giáo dục Sao Khuê, Hệ thống các trường thuộc Tổ chức Giáo dục CMW...

Đặc biệt, cố vấn chuyên môn của chương trình là TS. Einari Kurvinen - Giám đốc học thuật của Eduten, và TS. Trần Thuý Ngà - đồng tác giả bộ sách “Cánh Diều”.

Học sinh lọt vào vòng Chung kết không chỉ có cơ hội nhận cúp, huy chương, chứng nhận và tiền thưởng, mà còn có cơ hội giao đấu cùng các học sinh đến từ các trường học khách mời trên thế giới. Đây chính là bệ phóng giúp các em tự tin bước ra thế giới, trở thành những công dân toàn cầu bản lĩnh trong thế kỷ 21.

Thông tin đăng ký và lộ trình chi tiết:

Thời gian đăng ký: Từ 24/02/2026 đến 25/03/2026 (Cổng đăng ký sẽ đóng khi đủ 3.000 học sinh)

Vòng giao đấu thử: 01-02/03, 15-16/3 và 22-23/03/2026

Vòng Chung kết (dự kiến): 20h ngày 04/04/2026

Kênh đăng ký chính thức: https://eduten.fapc.vn/

Hotline hỗ trợ: 0969 318 895