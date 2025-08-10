Buổi họp báo công bố đêm diễn thuộc Eifman Ballet World Tour 2025 tại Việt Nam có ông Iurii Nemtsov - quyền Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM, đại diện Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) và Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam.

Cụ thể, 108 nghệ sĩ thuộc Đoàn Ballet Eifman của Nga sẽ mang đến bản dựng đặc biệt với những trích đoạn chọn lọc từ vở ballet Anna Karenina - chuyển thể từ tiểu thuyết của Lev Tolstoy - tại Nhà hát Thành phố, TPHCM từ ngày 27-29/11 và Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tại TP Hà Nội từ ngày 4-5/12.

Đoàn Eifman Ballet được biên đạo Boris Eifman thành lập năm 1977 với tên ban đầu là Leningrad New Ballet như nơi "thí nghiệm nghệ thuật".

Ông Iurii Nemtsov - quyền Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM - tại sự kiện.

Đến nay, đoàn đã biểu diễn tại các nhà hát hàng đầu châu Âu, châu Á, Mỹ và Australia. Các tác phẩm tiêu biểu như: Red Giselle, Russian Hamlet, Anna Karenina, Eugene Onegin, Rodin... thể hiện rõ trường phái tư tưởng ballet đương đại - đối lập với ballet cổ điển.

Eifman Ballet quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu nước Nga như Maria Abashova, Lyubov Andreyeva, Dmitry Fisher, Sergey Volobuev… Họ từng giành nhiều giải thưởng danh giá như Mặt nạ Vàng, Golden Soffit... cùng huân chương từ Chính phủ và Tổng thống Liên bang Nga.

Linh hồn của Đoàn Eifman Ballet là nhà sáng lập, biên đạo Boris Eifman. Với công sáng tạo trường phái ballet hiện đại mà ông gọi là "ballet tâm lý", Eifman được nhận định là 1 trong những biên đạo tiêu biểu của thời đại.

Tờ The New York Times từng mô tả Eifman như "người dẫn đầu trong số các biên đạo múa đương đại" và bình luận: "Thế giới ballet nếu đang tìm kiếm một biên đạo lớn thì không cần tìm đâu xa nữa".

Eifman Ballet là đoàn ballet hàng đầu của Nga. Ảnh: BTC

Vở Anna Karenina là một trong các tác phẩm của Boris Eifman.

So với bản gốc là cuốn tiểu thuyết phức tạp Lev Tolstoy, vở ballet đã lược bỏ phần lớn tuyến phụ để tập trung vào tam giác tình yêu của 3 nhân vật: Anna Karenina, chồng cô - Alexey Karenin và người tình - Count Vronsky.

Tác phẩm từng làm say lòng bao thế hệ khán giả ở nhiều quốc gia bởi khắc họa cuộc đấu tranh nội tâm trong Anna giữa tình yêu mãnh liệt và trách nhiệm với gia đình bằng ngôn ngữ ballet. Vở diễn giữ nguyên cái kết bi thảm của Anna trong tiểu thuyết gốc.

Đại diện Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn nói từ ngày đầu tiếp xúc Eifman Ballet đã mong muốn trở thành cầu nối, đưa giá trị nghệ thuật, cảm xúc và sáng tạo của họ đến với khán giả Việt Nam.

Ông Iurii Nemtsov nhận định về ý nghĩa, vai trò của ballet trong văn hóa Nga

"Xa hơn, chúng tôi muốn khẳng định vị thế của Việt Nam như điểm đến uy tín cho các sự kiện nghệ thuật quốc tế, nơi khán giả có thể trải nghiệm những tuyệt tác sân khấu từng làm say lòng thế giới", anh cho biết.

Ông Iurii Nemtsov - quyền Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM - nhìn nhận việc Eifman Ballet chọn Việt Nam làm điểm đến trong Eifman Ballet World Tour 2025 không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn như nhịp cầu kết nối tâm hồn, thắt chặt tình hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia.

Ông cũng chia sẻ: "Thông qua ngôn ngữ không biên giới của nghệ thuật, Eifman Ballet sẽ mang đến khán giả Việt Nam vẻ đẹp, chiều sâu và tinh thần nhân văn đặc trưng của văn hóa Nga".