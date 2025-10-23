Với lịch sử hơn một thế kỷ, El Clásico luôn mang đến những khoảnh khắc kinh điển, từ cú sút penalty của Lionel Messi đến hat-trick của Cristiano Ronaldo. Trận đấu này hứa hẹn quyết định phần lớn cục diện ngôi đầu bảng, khi Real Madrid đang dẫn đầu với phong độ ấn tượng dưới thời Xabi Alonso, trong khi Barcelona chỉ cách đại kình địch của mình 2 điểm sau chiến thắng nghẹt thở trước Girona.

Nhìn lại lịch sử đối đầu, hai đội đã chạm trán 260 lần chính thức, với Real Madrid nhỉnh hơn một chút: 105 chiến thắng so với 103 của Barcelona, bên cạnh 52 kết quả hòa. Tổng bàn thắng ghi được lên đến 868, Real Madrid dẫn 437-431, chứng tỏ sự cân bằng đáng kinh ngạc. Những con số đáng chú ý khác bao gồm: Real Madrid vô địch Champions League 15 lần, trong khi Barcelona thống trị thập niên 2010 với 4 La Liga liên tiếp.

Ở 10 lần đọ sức gần nhất, cán cân đang giữ thăng bằng với mỗi bên giành chiến thắng 5 trận. Blaugrana giành Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2023 nhưng lại Los Blancos lội ngược dòng ở Copa del Rey. Điều này cho thấy, dù lịch sử nghiêng về Real Madrid, Barcelona luôn biết cách tạo bất ngờ.

Vào thời điểm hiện tại, Real Madrid đang có phong độ tốt. Sau 9 vòng La Liga, họ có 8 thắng, 0 hòa, 1 thua, dẫn đầu bảng với 24 điểm nhờ hàng công bùng nổ với bộ đôi Kylian Mbappe (10 bàn) và Vinicius Junior (5 bàn). Dưới thời Xabi Alonso - người tiếp quản ghế HLV trưởng từ tháng 5/2025 - Real Madrid chơi pressing cao và phản công sắc bén, đặc biệt trên sân nhà Santiago Bernabéu - nơi họ thắng 8/10 El Clásico gần nhất. Tuy nhiên, chấn thương của Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold có thể buộc Federico Valverde phải đá chính, tạo kẽ hở bên cánh phải. Ngoài ra, Antonio Rüdiger vắng mặt dài hạn do vấn đề cơ bắp.

Về phần Barcelona, sau chiến thắng ấn tượng đầu mùa, họ nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Sevilla ngày 5/10, khiến chuỗi thắng bị đứt đoạn. May mắn thay, họ đã tìm được niềm vui ở trận derby xứ Catalan hồi cuối tuần qua.

Lamine Yamal đã trở lại, Marcus Rashford có phong độ cao, cùng giải pháp ghi bàn mang tên Ronald Araujo giúp HLV Hansi Flick vơi bớt nỗi lo, trong bối cảnh Robert Lewandowski hay Raphinha chưa thể thi đấu. Song việc chiến lược gia người Đức không thể trực tiếp chỉ đạo bên ngoài đường pitch có thể khiến các học trò của ông mất đi điểm tựa. Đây cũng là một bài toán đang chờ Barcelona đưa ra lời giải.

El Clasico ngày 26/10/2025 hứa hẹn là một trận cầu đầy cảm xúc giữa hai câu lạc bộ giàu truyền thống nhất La Liga.

(Nguồn: SCTV)