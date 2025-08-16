|Bảng xếp hạng La Liga 2025/26 mới nhất
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Athletic Club
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atletico Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Osasuna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Elche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Alaves
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Espanyol
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Getafe
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Girona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Levante
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Rayo Vallecano
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Mallorca
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Real Betis
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Real Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Oviedo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Real Sociedad
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Sevilla
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Valencia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Villarreal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
- 24h qua
