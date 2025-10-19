2h ngày 20/10, sân Coliseum:

Đối thủ mới, đội hình mới. Xabi Alonso không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạo ra một đội hình mới khi Real Madrid bước vào trận derby với Getafe.

Điều đó cũng có nghĩa đây sẽ là lần thứ 11 Alonso thay đổi đội hình trong 11 trận đấu chính thức của Real Madrid mùa này.

Real Madrid chờ Mbappe tiếp tục tỏa sáng. Ảnh: EFE

Sự vắng mặt của một số cầu thủ khiến hàng thủ Real Madrid thực sự mỏng, nhất là bên cánh phải.

Trong bối cảnh Trent Alexander-Arnold và Dani Carvajal chấn thương, Federico Valverde nhiều khả năng một lần nữa phải đá hậu vệ phải – điều mà anh không thích nhưng luôn chiến đấu hết mình.

Trong mọi trường hợp, chỉ có hai vị trí được đảm bảo dưới thời Alonso: Kylian Mbappe trên hàng công và Thibaut Courtois trong khung thành.

Một trong những điểm được chú ý là hàng tiền vệ. Alonso đang cân nhắc đưa Jude Bellingham trở lại đội hình xuất phát.

Bellingham, sau khi hồi phục sau ca phẫu thuật vai, chỉ góp mặt trong trận derby với màn trình diễn đáng thất vọng.

Tuy nhiên, dịp FIFA Days vừa qua tạo cơ hội cho cầu thủ người Anh tập trung làm việc cùng “Giáo sư” Xabi, nơi anh cố gắng cải thiện thể lực và lấy lại phong độ.

Alonso cần Bellingham tốt nhất vì lịch thi đấu của Real Madrid rất nặng nề. Sau Getafe ở vòng 9 La Liga, “Los Blancos” phải thi đấu Siêu kinh điển với Barcelona, các trận Champions League gặp Juventus và Liverpool.

Vấn đề lúc này là sơ đồ. Liệu Alonso sẽ duy trì 4-3-3, chuyển sang 4-2-3-1 hay đơn giản là 4-4-2 để lắp ghép Bellingham.

Không loại trừ khả năng Jude sẽ đá lệch trái trong hệ thống 4-4-2. Khi đó, cựu cầu thủ Dortmund có cơ hội xâm nhập trung lộ nhiều hơn, trở thành tiền đạo thứ 3 cùng Mbappe và Vinicius.

Sự điều chỉnh này cũng có nghĩa Tchouameni sát cánh cùng Camavinga ở hàng tiền vệ, bất chấp phong độ của người sau rất đáng thất vọng sau khi vật lộn với chấn thương.

Bellingham đá chính cũng có nghĩa một giải pháp yêu thích của Alonso phải ngồi ngoài. Rất có thể Arda Guler sẽ được nghỉ ngơi, với Mastantuono đảm nhận vai trò tiền vệ phải.

Những trận đấu với Getafe luôn rất khó khăn. Dù vậy, với Mbappe có phong độ cao, Real Madrid tự tin lấy 3 điểm và giành lại ngôi đầu bảng La Liga từ tay Barca trước thềm Siêu kinh điển.

Lực lượng:

Getafe: Abqar Abdel, Neyou Yvan chấn thương.

Real Madrid: Huijsen, Carvajal, Trent, Rudiger, Mendy chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Getafe (3-4-1-2): Soria; Dakonam, Davinchi, Duarte; Femenia, Milla, Arambarri, Rico; Martin; Liso, Mayoral.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Mastantuono, Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Mbappe,Vinicius.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/2

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.