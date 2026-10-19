Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thương hiệu thời trang Elise lần đầu hợp tác cùng nhà thiết kế Lý Quí Khánh giới thiệu bộ sưu tập cao cấp mang tên “FOR HER”.

Sự hợp tác với nhà thiết kế Lý Quí Khánh đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng sáng tạo của Elise, góp phần mang đến những trải nghiệm thời trang đa dạng và tôn vinh vẻ đẹp, phong cách của phụ nữ Việt.

Sau 15 năm phát triển, Elise đã xây dựng hệ thống hơn 130 showroom trên toàn quốc, phục vụ hơn 2 triệu khách hàng. Bên cạnh các dòng thời trang công sở và dạo phố cao cấp, thương hiệu chú trọng hoàn thiện quy trình vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Lần đầu hợp tác cùng nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Elise giới thiệu bộ sưu tập giới hạn “FOR HER”, kết hợp phong cách thanh lịch, tính ứng dụng với kỹ thuật cắt may tinh tế và ngôn ngữ thiết kế giàu cảm hứng nghệ thuật đặc trưng của nhà thiết kế.

Bộ sưu tập hướng đến tôn vinh vẻ đẹp riêng, sự tự tin và phong cách của phụ nữ Việt Nam hiện đại, đồng thời mang đến những lựa chọn thời trang mới cho mùa lễ hội.

Bà Lưu Nga, Nhà sáng lập Elise, chia sẻ:"Người phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng tối thượng trong mọi sáng tạo của Elise. Cú bắt tay lần đầu tiên cùng nhà thiết kế Lý Quí Khánh trong bộ sưu tập “FOR HER” là lời tri ân trân trọng nhất mà chúng tôi gửi đến phái đẹp dịp 20/10 — trao cho họ không chỉ trang phục, mà là niềm kiêu hãnh và phong thái tự tin tỏa sáng."

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh bày tỏ:"Sự hợp tác đầu tiên cùng Elise mang đến cho Khánh cơ hội tiếp cận gần hơn với những người phụ nữ hiện đại thông qua ngôn ngữ thời trang ứng dụng cao cấp. “FOR HER”là món quà tôn vinh trọn vẹn sự quyến rũ, sang trọng và kiêu kỳ của người phụ nữ."

Không chỉ giới thiệu bộ sưu tập mới, Dự án Elise x Lý Quí Khánh còn là lời tri ân thương hiệu Elise gửi tới khách hàng nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp và phong cách riêng của phụ nữ Việt.

Trong khuôn khổ chương trình tri ân khách hàng dịp 20/10, Elise triển khai chuỗi ưu đãi và hoạt động trải nghiệm tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc từ ngày 15–18/10.

Điểm nhấn của chương trình là sự kiện pop-up ra mắt bộ sưu tập “FOR HER”, diễn ra lúc 18h30 ngày 17/10 tại Vạn Hạnh Mall (11 Sư Vạn Hạnh, TP.HCM). Với sự tham dự của nhiều hoa hậu, á hậu và khách mời, sự kiện mang đến không gian trải nghiệm thời trang, đồng thời giới thiệu những thiết kế mới trong bộ sưu tập hợp tác giữa Elise và nhà thiết kế Lý Quí Khánh.

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập “FOR HER” thu hút sự chú ý với sự góp mặt của Đại sứ thương hiệu Elise – Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy, cùng Á hậu Hồng Đăng, Á hậu Emma Lê, Quán quân Next Top Lại Mai Hoa và nhiều người mẫu, khách mời.

Bộ sưu tập “FOR HER – Elise x Lý Quí Khánh” chính thức được giới thiệu tại hệ thống showroom Elise trên toàn quốc từ ngày 14/10/2026, mang đến thêm những lựa chọn thời trang cho phái đẹp trong dịp 20/10.

Thành lập từ năm 2011, Elise là thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam với hệ thống 127 showroom trên toàn quốc. Định vị là công ty đa quốc gia mang đẳng cấp quốc tế, Elise phục vụ hơn 2 triệu khách hàng trung thành cùng 2,000 thiết kế tiên phong mỗi năm. Sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam qua hệ thống vận hành đồng bộ, Elise không ngừng dẫn đầu xu hướng và nâng tầm phong cách cho người phụ nữ đương đại.

Lệ Thanh