Thương hiệu thời trang nữ Chi Chi Chành Chành tại Hà Nội vừa thông báo sẽ đóng cửa trong tháng 8. Thương hiệu này được xây dựng từ năm 2021, tập trung vào các thiết kế thời trang nữ và phục vụ một nhóm khách hàng riêng.

Theo chia sẻ của nhà sáng lập, quá trình vận hành không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thương hiệu từng phải làm lại cả lô sản phẩm khi nhận thấy chất lượng chưa đáp ứng kỳ vọng. Một số thiết kế từng bán hết nhanh nhưng không thể sản xuất thêm do nguồn vải giới hạn.

Sau khoảng 5 năm hoạt động, cửa hàng thời trang này quyết định dừng hoạt động trong bối cảnh thị trường thời trang không còn thuận lợi.

Thị trường thời trang gần đây ghi nhận nhiều thương hiệu, từng gắn liền với người tiêu dùng về phong cách thiết kế, lần lượt nói lời chào tạm biệt. Cuối tháng 2/2026, thương hiệu thời trang nữ MaryJane thông báo dừng kinh doanh sau hơn 10 năm hoạt động. Bốn cửa hàng của thương hiệu tại Hà Nội lần lượt đóng cửa trong tháng 3.

Một thương hiệu khác là Her25 cũng tuyên bố kết thúc hành trình 12 năm. Trước khi đóng cửa, Her25 từng thu hẹp hệ thống và không còn mở rộng như giai đoạn trước.

Tương tự, L.II.N Clothing, thương hiệu thời trang nữ có hơn 1,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thông báo đóng cửa vĩnh viễn sau hơn 10 năm hoạt động. Nhà sáng lập cho biết mô hình kinh doanh không còn phù hợp với bối cảnh thị trường, khó tạo ra giá trị dài hạn nếu tiếp tục duy trì trong trạng thái kém bền vững.

Nhiều cửa hàng thời trang đóng cửa. Ảnh: Duy Anh

Trước đó, thương hiệu thời trang Lép dừng hoạt động sau 8 năm kinh doanh. Casta đóng cửa hệ thống 22 cửa hàng sau 13 năm hiện diện. Danghaiyen, ra đời từ năm 2014, đóng cửa các cửa hàng từ giữa năm 2025. Lam Khue, thương hiệu chuyên các sản phẩm đầm và áo dài thủ công tại Hà Nội, cũng đã kết thúc hoạt động sau 8 năm.

Làn sóng thu hẹp cũng xuất hiện ở phân khúc thời trang nam. Tháng 3/2026, H2T thông báo đóng cửa hàng tại đường Nguyễn Trãi. Chuỗi thời trang nam Adam Store ngừng kinh doanh tại cửa hàng trên đường Thanh Niên.

Không khác biệt, khó tồn tại

Khảo sát thị trường cho thấy các thương hiệu thời trang quy mô nhỏ ngày càng khó tìm chỗ đứng khi phải cạnh tranh trên nhiều mặt, từ năng lực quản trị, vận hành đến xây dựng thương hiệu và tiếp cận khách hàng.

Chi phí mặt bằng, nhân sự, marketing và bán hàng trên các nền tảng trực tuyến tạo thêm áp lực lên biên lợi nhuận. Sức ép cạnh tranh cũng gia tăng khi các thương hiệu thời trang quốc tế tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam.

Trao đổi với PV VietNamNet, chuyên gia thời trang Vũ Việt Hà nhận định thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt. Các cửa hàng thời trang vẫn liên tục mở mới nhưng không còn dễ thu hút khách như trước. Nhiều shop nhỏ có sản phẩm tương tự nhau, trong khi phải chịu chi phí mặt bằng và vận hành cao. Điều này khiến các thương hiệu quy mô nhỏ khó duy trì thu nhập ổn định.

Theo ông Hà, người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt từ các kênh bán hàng trực tuyến. Với những sản phẩm tương tự nhau, khách hàng có xu hướng mua online do giá cạnh tranh và thuận tiện. Tuy nhiên, từ đầu năm, thời trang trực tuyến cũng chịu áp lực khi người bán phải tuân thủ nghĩa vụ thuế. Niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi tình trạng sản phẩm thực tế không giống quảng cáo.

Ông Hà cho rằng sức mua thời trang hiện nay cũng thay đổi đáng kể so với trước. Người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và lựa chọn kỹ hơn. Các sản phẩm đại trà, ít đổi mới về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc ngày càng khó cạnh tranh.

Trong khi đó, những thương hiệu có mẫu mã đa dạng, liên tục cập nhật sản phẩm và mức giá phù hợp vẫn có khả năng duy trì sức hút.

Theo chuyên gia, trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, lợi thế về thiết kế và chất lượng trở thành yếu tố quyết định khả năng tồn tại của thương hiệu. Những doanh nghiệp chậm đổi mới sản phẩm, giá bán không tương xứng với trải nghiệm và không tạo được khác biệt dễ rơi vào vòng xoáy giảm sức mua, tồn kho cao và chi phí vận hành lớn.