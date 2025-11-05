Cảm biến áp suất lốp (TPMS) là trang bị cần thiết giúp nâng cao an toàn khi vận hành ô tô. Với các chủ xe Mazda, những người chú trọng trải nghiệm lái và độ tinh tế thì việc lựa chọn một bộ cảm biến tương thích, lắp đặt giữ nguyên trạng được lưu tâm.

Thực tế, không ít người dùng gặp tình trạng lỗi màn hình, mất bảo hành hoặc ảnh hưởng đến thẩm mỹ khi sử dụng cảm biến không chuyên dụng cho Mazda. Vậy đâu là giải pháp phù hợp?

Cảm ứng màn hình nguyên bản

Mazda sở hữu hệ thống giải trí và giao diện điều khiển riêng biệt, do đó các loại cảm biến áp suất lốp phổ thông thường không thể hiển thị trực tiếp trên màn hình trung tâm, buộc phải lắp thêm màn hình phụ. Điều này vừa gây rối mắt, vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ nội thất.

Giải pháp được khuyến nghị là chọn cảm biến tương thích hoàn toàn với màn hình nguyên bản của Mazda, có thể kết nối qua cổng USB mà không can thiệp vào hệ thống điện.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu hiện nay là Ellisafe J43 - cảm biến áp suất lốp do ICAR Việt Nam phát triển dành riêng cho dòng xe có màn hình cảm ứng như Mazda 3, CX-5, CX-8, Mazda 6 từ 2018 trở đi.

Người dùng có thể cảm ứng giao diện của cảm biến J43 trên màn nguyên bản Mazda

Giữ nguyên bảo hành

Theo các kỹ thuật viên lắp đặt ô tô, việc cắt dây, tháo taplo hoặc đấu nối điện ngoài có thể khiến xe mất bảo hành chính hãng. Vì thế, cảm biến áp suất lốp “plug & play” - chỉ cần cắm được lựa chọn nhiều.

Nắm được xu hướng này, ICAR đã thiết kế cảm biến áp suất lốp Ellisafe J43 với những ưu điểm tối ưu cho việc bảo hành như: Lắp đặt nhanh qua cổng USB, không cắt dây, không tháo màn; Giữ nguyên toàn bộ hệ thống nguyên bản của Mazda; Không gây lỗi hệ thống điện hoặc can thiệp phần mềm gốc.

“Với Ellisafe J43, quá trình lắp đặt rất nhanh chóng. Xe hoàn toàn giữ nguyên bản và vẫn đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hành của hãng”, đại diện kỹ thuật ICAR chia sẻ.

Nhiều tài xế lựa chọn cảm biến áp suất lốp kết nối bằng USB để giữ nguyên bản tối đa

Cảnh báo thông minh bằng giọng nói tiếng Việt

Độ chính xác là yếu tố cốt lõi của cảm biến áp suất lốp. Ellisafe J43 sử dụng 4 cảm biến trong đạt chuẩn quốc tế, cho phép đo đồng thời áp suất và nhiệt độ từng bánh xe theo thời gian thực. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi xe dính đinh hoặc xì hơi nhẹ - những trường hợp thường khó phát hiện bằng mắt thường.

Khi phát hiện biến động bất thường, hệ thống của cảm biến áp suất lốp Ellisafe J43 sẽ cảnh báo ngay trên màn hình bằng hình ảnh. Đồng thời, J43 sẽ phát thông báo bằng giọng nói tiếng Việt cảnh báo vị trí lốp xe đang gặp vấn đề giúp người lái dễ nhận biết tình trạng xe ngay lập tức.

Ellisafe J43 trang bị thêm cảnh báo bằng giọng nói tiếng Việt nâng cao an toàn

Giao diện tiếng Việt dễ thao tác

Khác với nhiều sản phẩm nhập khẩu có giao diện tiếng Anh hoặc tiếng Trung, cảm biến áp suất lốp Ellisafe J43 hỗ trợ giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, thân thiện với người dùng Việt Nam.

Chủ xế Mazda có thể: Đảo lốp, khớp lốp ngay trên màn hình; Đặt ngưỡng cảnh báo tùy chỉnh cho từng bánh; Theo dõi tình trạng lốp tức thời, không cần thiết bị phụ.

Chủ xế Mazda có thể đảo lốp, khớp lốp ngay trên màn hình trung tâm

Giao diện hiển thị của J43 được ICAR thiết kế đồng bộ với hệ thống của Mazda, mang lại trải nghiệm mượt mà, liền mạch.

“Khi phát triển Ellisafe J43, chúng tôi đặt mục tiêu mang lại giải pháp an toàn mà vẫn giữ nguyên bản chất của xe. Với Mazda, giữ nguyên bản không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là yếu tố liên quan trực tiếp đến bảo hành và độ ổn định của hệ thống”, ông Trần Quốc Thắng - CEO ICAR Việt Nam chia sẻ.

Cảm biến áp suất lốp Ellisafe J43 - trang bị cần thiết cho chủ xế Mazda

Ông Thắng cũng nhấn mạnh, xu hướng hiện nay của ngành thiết bị ô tô là “Plug & Play - cắm là dùng”, hạn chế tối đa tác động tới cấu trúc nguyên bản của xe.

“ICAR hướng đến những sản phẩm thông minh, thân thiện và chuyên biệt cho từng dòng xe. Ellisafe J43 không chỉ giúp người lái an tâm hơn mà còn phù hợp, hài hoà với hệ sinh thái Mazda”, ông chia sẻ thêm.

Với khả năng lắp đặt đơn giản với cổng USB không đấu trích dây, tháo màn, hiển thị trực tiếp trên màn hình trung tâm và giao diện tiếng Việt thân thiện, Ellisafe J43 đang được xem là giải pháp tối ưu giúp chủ xe Mazda bảo vệ an toàn khi di chuyển, đồng thời giữ nguyên tính thẩm mỹ và bảo hành xe.

Ngọc Minh