Ngày hội “Sống Khỏe Sống Xanh” tại trường Tiểu học Xuân Đỉnh (P. Xuân Đỉnh)

Từ ngày 9/10 - 15/10/2025, Báo Giáo dục & Thời đại, ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ và Công ty Cổ phần Elmich tổ chức chuỗi Ngày hội “Sống Khỏe Sống Xanh” tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiêu biểu là: Trường Tiểu học Phương Liên (P. Kim Liên), trường Tiểu học Nhật Tân (P. Hồng Hà), trường Tiểu học Hoàng Diệu (P. Ngọc Hà), trường Tiểu học Xuân Đỉnh (P. Xuân Đỉnh) và trường Tiểu học Hạ Đình (P. Khương Đình).

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chiến dịch đẩy mạnh công tác truyền thông về Sức khỏe học đường và Xây dựng ngôi trường sinh thái xanh, với mục tiêu trang bị cho các em học sinh kỹ năng chăm sóc sức khỏe và giữ gìn vệ sinh cá nhân trên trường lớp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng sống xanh cho thế hệ trẻ thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế ngay tại ngôi trường của mình.

Các em học sinh trường Tiểu học Nhật Tân (P. Hồng Hà) làm mô hình tái chế

Mở đầu Ngày hội “Sống Khỏe Sống Xanh”, các em học sinh sẽ được giao lưu cùng các chuyên gia về sức khỏe học đường, lắng nghe những chia sẻ gần gũi về việc chăm sóc bản thân, giữ gìn vệ sinh cá nhân và hình thành thói quen sống lành mạnh. Những trò chơi tương tác trên sân khấu, như trả lời nhanh câu hỏi, nhận biết hành vi “xanh” đã giúp các em ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên nhất.

Học sinh trường Tiểu học Hạ Đình (P. Khương Đình) tương tác cùng chuyên gia

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, chuỗi hoạt động tương tác tại các “Trạm Xanh” còn tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế. Tại “Gom Rác - Góp Xanh”, các em mang pin cũ, chai lọ nhựa đến trạm thu gom - hành động thiết thực giúp các em hiểu thêm về tái chế và hình thành thói quen sống giảm rác thải nhựa.

Tại “Trạm Hành Trình Xanh”, học sinh cùng tham gia trò chơi Phân loại rác tái chế - rác nguy hại - rác hữu cơ và rèn luyện sức khỏe, tăng tính phản xạ qua “Ném bóng vào bia”. “Trạm Triển lãm Xanh” trưng bày mô hình về hiện trạng rác thải và giới thiệu những sản phẩm tái chế độc đáo cùng “Workshop làm mô hình tái chế” tạo cơ hội cho các em tự tay biến hóa những đồ dùng bỏ đi thành mô hình ngộ nghĩnh, chứa đựng thông điệp bảo vệ môi trường.

Các em học sinh trường Tiểu học Phương Liên (P. Kim Liên) hào hứng với trò chơi Phân loại rác tái chế - rác nguy hại - rác hữu cơ

Ngày hội “Sống Khỏe Sống Xanh” không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà còn là nơi trau dồi thêm kỹ năng, thái độ sống tích cực cho các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước. Thông qua những trải nghiệm thực tế, các em thêm yêu thiên nhiên, từ đó hình thành tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường.

Cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học Hoàng Diệu (P. Ngọc Hà) tham gia Ngày hội “Sống Khỏe Sống Xanh”

Bên cạnh chuỗi Ngày hội, cuộc thi trực tuyến “Mình Cùng Sống Xanh” đang diễn ra vô cùng sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh trên toàn quốc tham gia. Cuộc thi đồng thời hướng tới nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần sống xanh tới các em học sinh, đồng thời tăng cường gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội vì một mục tiêu chung: Gieo mầm xanh cho thế hệ tương lai của Việt Nam.

Với hình thức giáo dục trực quan, gần gũi và sáng tạo, chuỗi Ngày hội “Sống Khỏe Sống Xanh” đã khẳng định hiệu quả của mô hình “giáo dục trải nghiệm” trong nhà trường hiện đại. Mỗi bài học, mỗi hành động nhỏ trong chương trình đều góp phần bồi đắp lối sống tích cực, hướng tới một thế hệ học sinh Việt Nam khỏe mạnh, nhân ái và cùng hành động vì một hành tinh xanh.

Thông tin cuộc thi: https://cuocthi.cauvongtuoitho.vn/elmich

Bích Đào