Các vị đại biểu sau nghi thức bàn giao Vườn ươm trong Lễ bàn giao Vườn ươm và Tổng kết chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai”.

Chiều 8/5/2026, tại xã Bình Mỹ (Ninh Bình), Elmich Việt Nam phối hợp Báo Giáo dục và Thời đại và Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ tổ chức Lễ bàn giao Vườn ươm và Tổng kết chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” năm học 2025-2026. Chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Séc tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và đông đảo các nhà trường, giáo viên và học sinh.

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thu Hiền, Tổng Giám đốc Elmich Việt Nam chia sẻ: “Đối với Elmich, đây không chỉ là một chương trình cộng đồng. Đây là một hành trình mang nhiều ý nghĩa, nơi những giá trị về giáo dục, môi trường và phát triển bền vững được kết nối với nhau bằng những hành động rất cụ thể”.

Bà Phạm Thu Hiền, Tổng Giám đốc Elmich Việt Nam chia sẻ về định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp

Là thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc, Elmich Việt Nam đang từng bước khẳng định trách nhiệm xã hội trong lộ trình hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững (ESG), thông qua các hoạt động gắn với giáo dục và môi trường.

Trong năm học 2025-2026, chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” được triển khai tại nhiều tỉnh/ thành trên cả nước với nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng vườn ươm học đường, tổ chức ngày hội “Sống Khỏe Sống Xanh”, trồng cây xanh và thu gom rác tái chế.

Bên cạnh sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị nhà trường, phụ huynh và các em học sinh, đặc biệt là người dân trên địa bàn, chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng: Hơn 21.000 cây bóng mát đã được trồng tại xã Bình Mỹ (Ninh Bình); 4.000 cây nông nghiệp được gieo trồng tại Hà Nội và 27 vườn ươm học đường được xây dựng tại các trường mầm non và tiểu học; khoảng 45.000 học sinh, giáo viên trực tiếp tham gia chăm sóc, theo dõi và thu hoạch cây trồng; hơn 10.000 người tham gia các hoạt động trải nghiệm môi trường. Thông qua chuỗi ngày hội, 853 kg rác thải gồm nhựa, lon nhôm, giấy bìa và túi nilon đã được thu gom, góp phần nâng cao ý thức phân loại và tái chế rác trong học đường.

Trao Giấy Chứng nhận cho các nhà trường tích cực đồng hành cùng chiến dịch

Không dừng lại ở những con số, chiến dịch hướng tới sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của học sinh. Khi trực tiếp trồng cây, chăm sóc vườn ươm hay tham gia phân loại rác, các em không chỉ tiếp cận kiến thức qua trải nghiệm thực tế, mà còn dần hình thành ý thức sống xanh và trách nhiệm với cộng đồng ngay từ sớm.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức “tưới nước” kích hoạt và bàn giao vườn ươm cho địa phương. Đây cũng được xem là bước chuyển từ giai đoạn triển khai sang duy trì, phát huy hiệu quả mô hình tại địa phương trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Thái Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ chia sẻ: “Đây là một hoạt động rất ý nghĩa đối với địa phương. Những vườn ươm được xây dựng hôm nay sẽ góp phần làm cho không gian sống xanh hơn, tạo điều kiện để các em học sinh và người dân cùng tham gia chăm sóc, gìn giữ môi trường ngay từ những việc nhỏ hằng ngày”.

Các vị đại biểu thực hiện nghi thức “tưới nước” bàn giao vườn ươm

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh các nhà trường tích cực đồng hành cùng chiến dịch trong suốt năm học 2025-2026. Nhiều nhà trường đã trở thành cầu nối quan trọng giúp tinh thần sống xanh đến gần hơn với học sinh thông qua những trải nghiệm thực tế hằng ngày.

Đồng hành trong hành trình ấy, Elmich Việt Nam không chỉ lan tỏa giá trị “sống chuẩn xanh” qua các hoạt động về giáo dục môi trường, doanh nghiệp còn chú trọng lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua hoạt động trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Những suất học bổng được trích từ doanh thu gian hàng Elmich Việt Nam tại Ngày hội châu Âu dịp Giáng sinh 2025 không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là sự sẻ chia và động viên dành cho học sinh trên hành trình học tập.

Elmich Việt Nam trao tặng 20 suất học bổng “Học đường Xanh” dành cho học sinh hiếu học tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình

Từ những mô hình đã được triển khai trong năm học 2025-2026, chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” cho thấy vai trò của trải nghiệm thực tiễn trong giáo dục môi trường đối với học sinh. Trong thời gian tới, chiến dịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục được mở rộng tại nhiều tỉnh, thành, từng bước đưa các hoạt động giáo dục môi trường trở nên thiết thực trong đời sống học đường và cộng đồng.

Chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai”, do Elmich Việt Nam phối hợp cùng Báo Giáo dục & Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ triển khai. Website: https://hocduongxanh.vn/

(Nguồn: Elmich Việt Nam)