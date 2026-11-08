Tỷ phú Elon Musk vừa hé lộ một siêu dự án mới ngoài vũ trụ, hợp tác với 'ông lớn' bán dẫn Nvidia và khẳng định nó sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Tỷ phú Elon Musk vừa hé lộ kế hoạch đưa hệ thống tính toán hiệu năng cao vượt ra khỏi bầu khí quyển Trái Đất. Theo đó, tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX dự kiến bắt đầu phóng các cụm điện toán siêu trí tuệ mang tên StarMind lên quỹ đạo vào quý III/2027, trước khi đẩy mạnh mật độ triển khai trong giai đoạn 2028-2029.

Phát biểu trong cuộc trao đổi với nhà đầu tư Ron Baron tại Hội nghị Đầu tư thường niên Baron lần thứ 33 ở New York, ông Musk khẳng định: "Khi chúng tôi công bố chi tiết về hệ thống máy tính StarMind vào năm tới, nó sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc".

Thế hệ siêu máy tính không gian đầu tiên này được SpaceX đồng thiết kế cùng tập đoàn bán dẫn Nvidia, xây dựng xung quanh nền tảng điện toán chuyên dụng Vera Rubin NVL72.

Đây là bước đi đưa phần cứng tính toán tiên tiến vận hành độc lập bên ngoài các trung tâm dữ liệu truyền thống trên mặt đất.

Bên cạnh việc giải quyết bài toán quỹ đất và hạn chế tản nhiệt của các trung tâm dữ liệu mặt đất, hạ tầng quỹ đạo mở ra cơ hội định hình lại mạng lưới truyền dẫn dữ liệu toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Musk chia sẻ về thế hệ vệ tinh Starlink Version 4 sắp tới, với năng lực truyền dẫn dự kiến gấp 10 lần Version 3 (phiên bản vốn đã có hiệu năng gấp 10 lần Version 2).

Yếu tố then chốt nằm ở công nghệ kết nối laser không gian: mỗi vệ tinh sẽ được trang bị 10 liên kết laser thế hệ mới, cho tốc độ truyền tải vượt mốc 10 terabit/giây trên mỗi kênh.

Về dài hạn, ông Musk vạch ra tầm nhìn mạng lưới hơn 100.000 vệ tinh với khoảng 100 đường liên kết laser trên mỗi thiết bị, đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp với hệ thống cáp quang biển xuyên đại dương.

Lợi thế cốt lõi xuất phát từ nguyên lý quang học và hình học mạng lưới: ánh sáng truyền trong môi trường chân không ngoài không gian nhanh hơn khoảng 40% so với sợi cáp quang thủy tinh, đồng thời quỹ đạo vệ tinh tạo ra các đường truyền thẳng và ngắn hơn giữa các lục địa.

Cùng với kế hoạch không gian, ông Musk cũng cập nhật tiến độ dự án hạ tầng điện toán quy mô lớn của SpaceX tại Memphis.

Để giám sát cơ sở, vị tỷ phú cho biết ông đang sống trực tiếp trong xe kéo Airstream đặt cạnh nhà máy điện của tổ hợp.

Hạ tầng cung cấp năng lượng cho cơ sở này được hoàn thành trong vòng một năm - rút ngắn đáng kể so với mốc thông thường khoảng 5 năm - và hiện đạt công suất phát điện hơn 1 GW.

Ông cho biết bản thân thường xuyên đi bộ kiểm tra cơ sở tới 5 lần mỗi ngày và trực tiếp tham gia xử lý các sự cố kéo cáp điện nguồn cỡ lớn cũng như cấu hình thiết bị chuyển mạch mạng quang.

Ông cũng lên tiếng bảo vệ hiệu quả kinh tế của các đại trung tâm dữ liệu đối với địa phương, cho rằng sự hiện diện của SpaceX giúp tăng doanh thu cho hệ thống khách sạn, nhà hàng, thúc đẩy mặt bằng lương và bổ sung nguồn thu thuế cho thành phố Memphis.

Cuộc trao đổi cũng đề cập đến chiến lược lấn sân sang mảng bán dẫn của hãng xe điện Tesla. Doanh nghiệp đang xây dựng một cơ sở nghiên cứu và chế tạo chip thử nghiệm ngay trong khuôn viên nhà máy Gigafactory Texas (Austin), nhằm rút ngắn chu kỳ phát triển phần cứng bán dẫn từ mức thông thường một năm xuống còn khoảng một tháng.

Song song đó, Tesla lên kế hoạch thiết lập tổ hợp sản xuất quy mô lớn mang tên Terafab tại hạt Grimes (Texas). Cơ sở nghiên cứu tại Austin sẽ đảm nhiệm khâu thử nghiệm thiết kế vi kiến trúc và kỹ thuật quang khắc, trong khi Terafab tập trung vào dây chuyền sản xuất thương mại hàng loạt.

Mô hình này nhằm gom trọn các công đoạn chế tạo bán dẫn phức tạp về cùng một mái nhà: từ xử lý logic, sản xuất chip nhớ, quang khắc cho đến đóng gói tiên tiến và đo kiểm, phục vụ nhu cầu tính toán tự hành ngày càng tăng của Tesla.

(Theo Interesting Engineering)