Ngày 19/9, tờ Mirror đưa tin nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Brett James đã tử nạn khi chiếc máy bay cá nhân Cirrus SR22T do ông sở hữu rơi xuống một cánh đồng ở hạt Macon, Bắc Carolina (Mỹ). Trên máy bay có 3 người, tất cả đều không qua khỏi.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h (giờ địa phương), gần trường tiểu học Iotla Valley, may mắn không có học sinh hay nhân viên nào bị thương. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Sự ra đi đột ngột của Brett James để lại niềm tiếc thương sâu sắc. Ca sĩ Dierks Bentley, người từng hợp tác cùng ông xúc động chia sẻ: “Hãy yên nghỉ nhé, người bạn, người đồng nghiệp, một huyền thoại thực sự. Tình bạn và sự sáng tạo của anh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi”.

Nam nhạc sĩ Brett James.

Brett James sinh năm 1968, là một trong những gương mặt kỳ cựu của làng nhạc đồng quê Mỹ. Năm 1995, ông ký hợp đồng với Career Records, phát hành album đầu tay cùng ba đĩa đơn lọt bảng xếp hạng. Đến đầu những năm 2000, Brett chuyển hướng sang sáng tác nhạc và nhanh chóng khẳng định tên tuổi với hàng loạt bản hit cho nhiều nghệ sĩ hàng đầu.

Đỉnh cao sự nghiệp của ông gắn liền với ca khúc Jesus, take the wheel, giúp Carrie Underwood và ông giành 2 giải Grammy năm 2007, trong đó có hạng mục Bài hát đồng quê hay nhất. Bản hit này cũng từng được vinh danh là Ca khúc của năm tại Giải thưởng Âm nhạc đồng quê Canada 2006.

Nam ca sĩ trong MV ca khúc "True believer":

