Uống nước ngọt như nước lọc, 3 ngày lại gọi đồ ăn một lần, tối nằm trên giường xem iPad - đó là những thói quen trong cuộc sống hằng ngày đầy niềm vui của cụ Zhong Wenyu, người vừa tròn 100 tuổi.

Từ đầu năm nay, cụ bỗng trở thành “hiện tượng ẩm thực” trên mạng xã hội với tài khoản “Bách tuế Chung tỷ”. Dù tóc bạc trắng và chỉ còn một chiếc răng, cụ vẫn ăn uống ngon lành, tạo nên hình ảnh khiến người xem vừa bất ngờ vừa thích thú, theo QQ.

Con gái cụ Zhong đang chỉ cho mẹ xem hình ảnh mukbang của cụ trên mạng xã hội. Ảnh: QQ

Ăn ngon trước ống kính, vui như trẻ nhỏ

Trong căn nhà nhỏ ở Thượng Hải, dưới ánh đèn livestream, cụ Zhong thong thả thưởng thức món khoái khẩu - cua lông. Người cầm máy quay là cháu gái sinh năm 1990. Vừa ăn, cụ vừa giơ tay tạo dáng “yeah”, hai bà cháu rộn rã tiếng cười.

Cháu gái cho biết, ban đầu cô chỉ lập tài khoản để lưu lại khoảnh khắc đời thường của bà. Không ngờ sự hồn nhiên và khẩu vị đặc biệt của cụ lại thu hút đông đảo người xem.

Sinh năm 1925, vừa đón tuổi 100 vào tháng 9, cụ Zhong là “báu vật” của cả gia đình. Từ khi lập tài khoản hồi tháng 2, đa số video đều ghi lại cảnh cụ ăn uống - đam mê lớn nhất của cụ. Đồ mặn, nhiều dầu, hải sản, thịt… cụ đều ăn ngon miệng. Mỗi ngày cụ phải có trà sữa, coca hoặc cà phê; thỉnh thoảng cụ ra ngoài ăn hàng hoặc gọi đồ về nhà, sau bữa ăn luôn có thêm một phần kem tráng miệng.

“Kiêng khem gì nữa ở tuổi này, cứ ăn được là tốt rồi”, con gái thứ 3 của cụ chia sẻ. Dù ăn uống “mạnh miệng”, các chỉ số sức khỏe của cụ tương đối ổn, chỉ hơi cao huyết áp và đường huyết. Gia đình chỉ đổi sang đồ uống không đường, còn lại để cụ ăn theo sở thích.

Ở tuổi 100, cụ Zhong rất "xì tin". Ảnh: Sina

Một video cụ ăn cua ngâm tương vừa qua bất ngờ “gây sốt”, giúp tài khoản tăng thêm 7.000 người theo dõi. Song cũng xuất hiện bình luận nghi ngờ gia đình “lợi dụng bà cụ để câu view”. Cháu gái lập tức phủ nhận: “Không quay thì bà vẫn ăn như thế. Đó là niềm vui lớn nhất của bà”.

Bí quyết trường thọ

Không chỉ thích ăn uống, cụ Zhong còn nổi tiếng với tinh thần trẻ trung. Đầu giường cụ luôn có giá để iPad.

Cụ mê chơi game, đánh mạt chược, thậm chí còn “sung” hơn cả cháu. Cụ cũng xem tin tức, phim ảnh hằng ngày và thích bàn luận thời sự.

Gia đình đông con cháu, ai cũng thương và thay phiên chăm sóc cụ, không một lời phàn nàn. Mọi người trong gia đình yêu thương nhau, trân trọng cụ.

Bản thân cụ lại ứng xử khéo léo, không chê bai ai, luôn nói điều tốt và giữ chừng mực trong các mối quan hệ nên được nhiều người quý mến. Cụ luôn sống lạc quan, nhìn mọi việc đơn giản nhất có thể.

“Không so đo, có sở thích riêng, ăn được, ngủ ngon và luôn lạc quan - đó là ‘mật mã trường thọ’ của mẹ tôi. Nếu phải thêm một điều nữa, thì cả đời mẹ tôi được sống trong yêu thương”, con gái cụ chia sẻ.