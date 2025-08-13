“Có chân giả rồi, từ mai con có thể đi học được rồi, vợ chồng tôi mừng lắm!” – đó là lời chia sẻ chân thành của chị Lường Thị Nọi (mẹ cậu bé Lò Văn Vũ) ở bản Na Pàn, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La, nhân vật trong bài viết: “Câu hỏi xé lòng từ cậu bé sau vụ tai nạn: “Mẹ ơi, chân con đâu rồi?”.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ bé Lò Văn Vũ số tiền 46.652.427 đồng.

Một sáng đầu tháng 5/2025, trên đường đi học, Vũ bất ngờ gặp tai nạn giao thông và bị chấn thương nghiêm trọng, buộc phải cắt 1/3 chân trái.

Từ khi Vũ nhập viện, gia đình đã phải vay mượn anh em, họ hàng 30 triệu đồng để chi trả viện phí và thuốc men. Riêng chi phí chuyển viện, thuê xe cứu thương cũng đã tốn hàng chục triệu đồng.

Sau khi hoàn cảnh của cậu bé Lò Văn Vũ được chia sẻ trên Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc đã giúp đỡ số tiền 46.652.427 đồng để Vũ có thêm điều kiện điều trị. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình.

Cậu bé Lò Văn Vũ được Phòng Chỉnh hình Việt Đức lắp chân giả miễn phí.

Ngoài số tiền được bạn đọc giúp đỡ, tin vui đến với Vũ khi Phòng Chỉnh hình Việt Đức quyết định hỗ trợ lắp chân giả miễn phí nhằm tiếp sức giúp cậu bé tiếp tục đến trường.