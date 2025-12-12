"Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Và chị tin, những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em ở phía trước", Ánh Viên chia sẻ xúc động sau khi cậu em trai- Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games và cũng là kỷ lục của Đại hội.

Tối 12/12, ở nội dung 400m hỗn hợp nam, tuyển bơi lội Việt Nam có 2 kình ngư tranh tài là Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên – đương kim vô địch. Xuất phát ở làn bơi số 5, Quang Thuấn nhanh chóng bứt lên. Anh duy trì phong độ ổn định trong suốt 400m.

Quang Thuấn trên đường đua xanh ở SEA Games.

Quang Thuấn bứt phá mạnh mẽ ở phần bơi ếch và tự do - hai nội dung sở trường, trước khi cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 19 giây 98, giành HCV, phá sâu kỷ lục SEA Games cũ là 4 phút 20 giây 65 do đàn anh Trần Hưng Nguyên thiết lập.

Chiến thắng của Quang Thuấn khiến người hâm mộ nhớ về Ánh Viên - kình ngư xuất sắc nhất Việt Nam, từng giành 25 HCV SEA Games. Dù đây không phải là lần đầu dự SEA Games nhưng em trai Ánh Viên đã khẳng định sự trưởng thành.

Quang Thuấn phá kỷ lục SEA Games của chính đàn anh Hưng Nguyên.

Kình ngư 19 tuổi hạnh phúc nói: "Tôi không đặt nặng mục tiêu về thành tích trước khi bước vào nội dung này. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi cần cố gắng hết sức. Tôi đến với SEA Games 33 với mục tiêu vượt qua chính mình, sau đó cố gắng đạt thành tích tốt nhất ở các nội dung mà mình tham gia thi đấu”.

"Thật sự phá kỷ lục 1 giây so với kỷ lục của anh Nguyên là cả một quá trình tập luyện. Tôi phải phấn đấu và cố gắng để có thể làm được, cho nên cũng không cảm thấy tiếc nuối gì. Bản thân tôi thừa hiểu mình còn cần phải cố gắng rất nhiều trong thời gian tới. Đây mới là tấm HCV đầu tiên của tôi sau 3 lần tham dự SEA Games", Quang Thuấn nói thêm

Quang Thuấn tiếp bước sự nghiệp bơi của chị Ánh Viên.

Quang Thuấn cũng không quên nhắc tới người chị gái nổi tiếng: "Với tên tuổi, thành tích mà chị Ánh Viên từng giành được ở đấu trường SEA Games, tôi hiểu rằng mình vẫn chưa là gì so chị hai. Đó là động lực để tôi phấn đấu, chứ không phải áp lực”.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)