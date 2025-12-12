Điền kinh và bơi tiếp tục là 2 môn được kỳ vọng mang về nhiều HCV cho đoàn TTVN tại SEA Games 33. Trong ngày thi đấu chính thức thứ 3 của Đại hội, môn bơi có 6 nội dung. Nếu vượt qua vòng loại (9h sáng), các VĐV tranh tài chung kết vào lúc 18h cùng ngày.

Nếu thi đấu đúng sức, tuyển bơi Việt Nam có thể tranh HCV ở các nội dung 400m hỗn hợp nam của Trần Nguyên Hưng, 1500m tự do Nam của Nguyễn Huy Hoàng, hay chờ sự bất ngờ của Võ Thị Mỹ Tiên ở nội dung 400m tự do nữ.

Các kình ngư Việt Nam có phong độ cao tại SEA Games 33. Ảnh: Tam Ninh

Ở môn điền kinh, niềm hi vọng của Việt Nam ở nội dung 400m nữ. Tâm điểm của điền kinh tập trung vào những ngày thi đấu cuối, với màn tranh tài của Nguyễn Thị Oanh hay các nội dung tiếp sức nữ.

Một "mỏ vàng" tiếp theo của TTVN là bắn súng cũng chính thức khởi tranh vào ngày 12/12 với 2 nội dung. Ở môn TDDC, sau 2 tấm HCV vào ngày 11/12, tuyển TDDC Việt Nam có tới 5 nội dung chung kết trong ngày thi đấu hôm nay, dự kiến giành thêm 1-2 HCV cho đoàn TTVN.

Các thế mạnh của TTVN như karate, Judo, taekwondo, jujitsu... tiếp tục hứa hẹn đóng góp thêm 5-6 HCV trong ngày thi đấu 12/12. Ngoài ra những môn như đua thuyền, bi sắt... cũng có hi vọng HCV.

Ở môn bóng chuyền nữ, dù chỉ có tính chất tranh ngôi nhất vòng bảng nhưng cuộc đọ sức giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia rất đáng chờ đợi. Đội thắng có thể tránh được chủ nhà Thái Lan ở bán kết.

