Ở nội dung cuối cùng trong ngày thi đấu 11/12, đội tiếp sức Việt Nam bước vào chung kết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật lẫn nhân sự.

HLV Nguyễn Hoàng Vũ cho biết đội hình được xây dựng từ quá trình tập huấn dài hạn, đảm bảo từng kình ngư đều đạt phong độ cao nhất và phù hợp với vị trí thi đấu.

Đội bơi tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games - Ảnh: T.N

Trên đường bơi, Nguyễn Huy Hoàng khởi đầu ổn định, trước khi Trần Hưng Nguyên giữ nhịp để chuẩn bị cho khoảnh khắc bùng nổ. Lượt bơi thứ ba chứng kiến màn bứt phá thần tốc của Trần Văn Nguyễn Quốc - kình ngư 17 tuổi tạo bước ngoặt lớn khi thu hẹp khoảng cách và đưa Việt Nam trở lại nhóm dẫn đầu.

Ở lượt cuối, Trịnh Viết Tường thi đấu đầy bản lĩnh, tăng tốc đúng thời điểm giúp đội tuyển cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 18 giây 67. Malaysia giành HCB (7 phút 19 giây 50), Singapore nhận HCĐ (7 phút 21 giây 13).

Chiến thắng này giúp đội tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam lập nên cột mốc lịch sử: 3 kỳ SEA Games liên tiếp vô địch (2021, 2023, 2025).

Thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định vị thế số một khu vực mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ kình ngư trẻ Việt Nam trên đường đua xanh.

Những khoảng khắc các kình ngư Việt Nam làm dậy sóng đường đua xanh tại SEA Games 33:

Từ trái sang: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trịnh Viết Tường

Ảnh: T.N - SN