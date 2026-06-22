Chiều 22/6, fashionista Quỳnh Anh Shyn công bố đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai stylist Nam Phùng. Cô đăng loạt ảnh lãng mạn của cả hai bên hồ nước giữa khung cảnh núi non của Kyrgyzstan, với tiêu đề: "Điều cần đến rồi sẽ đến. 12/06/26".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ. Theo đại diện truyền thông của Quỳnh Anh Shyn, cả ê-kíp cũng bất ngờ vì nữ fashionista hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư trước truyền thông.

Bộ đôi Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng biết nhau từ năm 2018, khi cô làm người mẫu cho cửa hàng thời trang của anh tại TPHCM. Từ mối quan hệ cộng sự, cả hai dần thân thiết, phát triển nhiều dự án thời trang, thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện lớn trong nước lẫn quốc tế. Đến đầu năm 2022, bộ đôi chính thức công khai chuyện tình cảm.

Trong một cuộc phỏng vấn đôi hiếm hoi, Nam Phùng thừa nhận hai người có tính cách khác biệt nhưng bù đắp được cho nhau. Điều khiến anh quyết định gắn bó lâu dài không phải hình ảnh hào nhoáng của Quỳnh Anh Shyn mà là sự giản dị, khả năng thích nghi của cô trong những giai đoạn khó khăn của cả hai.

Quỳnh Anh Shyn cho rằng yếu tố giữ mối quan hệ bền lâu chính là tinh thần cầu thị của bạn trai khi Nam Phùng luôn sẵn sàng lắng nghe, thay đổi theo hướng tích cực. Chứng kiến sự trưởng thành của đối phương khiến cô tin tưởng vào khả năng đồng hành lâu dài.

Cả hai phải học cách chấp nhận sự khác biệt của nhau. Nam Phùng từng ít giao tiếp, ngại thể hiện cảm xúc, còn Quỳnh Anh Shyn được nhận xét là trẻ con, ham vui, chưa xác định rõ ưu tiên trong cuộc sống.

Quỳnh Anh Shyn đầu tư lớn cho các sản phẩm âm nhạc, mời các 'Em xinh' tham gia.

Nam Phùng là stylist, giám đốc sáng tạo có tiếng tại TPHCM, đứng sau nhiều bộ ảnh, chiến dịch quảng bá và dự án thời trang của các nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng. Anh được xem là người đồng hành quan trọng trong hành trình xây dựng hình ảnh fashionista quốc tế của Quỳnh Anh Shyn.

Quỳnh Anh Shyn sinh năm 1996, là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Từ hình ảnh hot girl Hà Nội, cô từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực thời trang, trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều tuần lễ thời trang quốc tế. Cô còn tham gia diễn xuất ở nhiều dự án truyền hình.

Năm 2025, Quỳnh Anh Shyn tham gia chương trình Em xinh say hi, chính thức lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Tháng 4 năm nay, cô phát hành EP Girl Phố, cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí. Nữ fashionista cũng đóng phim chiếu Tết Thỏ ơi!! của Trấn Thành.

Quỳnh Anh Shyn hé lộ hình ảnh hậu trường của MV mới:

Ảnh, video: FBNV