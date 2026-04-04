Quỳnh Anh Shyn debut làm ca sĩ

Quỳnh Anh Shyn vừa ra mắt với vai trò ca sĩ bằng MV Girl phố và EP cùng tên.

Sản phẩm Quỳnh Anh Shyn ấp ủ từ trước khi tham gia Em xinh say Hi, ra đời trong giai đoạn cô thấy đã vượt qua nhiều thử thách với nghề KOL và fashionista.

Bài hát được 2 nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng là Dương K và Trid Minh định hình theo thể loại house mang năng lượng sôi động, bắt tai và lồng ghép tinh thần thời trang ngay trong âm nhạc.

Lúc bắt đầu, Quỳnh Anh Shyn không tự tin về giọng hát. Quá trình hoàn thiện sản phẩm cùng việc thi Em xinh say Hi đã giúp cô đủ động lực để đưa đứa con tinh thần đến khán giả.

"Từ ý định ban đầu là thử thách bản thân vì thấy cuộc sống quá yên bình, càng làm tôi càng thấy âm nhạc cũng là cách để thể hiện cá tính. Girl phố là phiên bản rất thật của tôi: có năng lượng, có ‘quậy’ nhưng cũng có những khoảnh khắc rất thanh lịch, dịu dàng", 9X nói.

Phần hình ảnh trong MV từ ý tưởng đến trang phục đều do Quỳnh Anh Shyn trực tiếp tham gia sâu vào từng khâu. Với cô, thời trang cũng là ngôn ngữ kể chuyện song hành cùng âm nhạc

Qua bàn tay của đạo diễn Nhu Đặng, MV mở ra bối cảnh đường phố Việt Nam, khắc họa rõ nét tinh thần nghịch ngợm, trẻ trung nhưng vẫn đậm cá tính của Quỳnh Anh Shyn.

Thời trang trong MV được được pha trộn linh hoạt nhiều phong cách từ Y2K, streetwear, cyberpunk đến animal prints… Tất cả đều theo tiêu chuẩn "đa dạng, không rập khuôn" như câu hát trong bài này.

Quỳnh Anh Shyn cũng xây dựng hình ảnh kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đơn cử, chiếc áo dài được biến tấu theo hướng mới, đặt trong bối cảnh đường phố đậm chất đương đại tạo sự đối lập thú vị.

Sau MV Girl phố, Quỳnh Anh Shyn sẽ dần giới thiệu EP cùng tên - sản phẩm ra đời vì "một ca khúc đơn lẻ chưa đủ để kể hết những gì mình muốn nói".

Nguyễn Hùng tham gia chuỗi concert mới toanh

Sao Concert là chuỗi sự kiện âm nhạc liveband định kỳ mới do nhạc sĩ Huy Tuấn làm giám đốc âm nhạc.

Theo anh, chương trình được xây dựng với tiêu chuẩn nghệ thuật và công nghệ quốc tế. Ý tưởng của Sao Concert là ngôi sao 5 cánh, tương ứng với 5 nghệ sĩ với những cá tính, màu sắc âm nhạc khác nhau.

Điểm độc đáo của Sao Concert là đi vào nội tâm của các nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Mỗi phần trình diễn sẽ là một mảnh ghép trong tổng thể chung, dẫn đến thông điệp chính của đêm nhạc.

Số đầu tiên của Sao Concert sẽ diễn ra vào tối 25/4 tới tại TPHCM với quy mô khoảng gần 4.000 khán giả, quy tụ 5 nghệ sĩ gồm Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng, Mỹ Anh, Vũ Thanh Vân và Nguyễn Hùng.

Họ vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ, cùng có cá tính âm nhạc độc bản và nghệ sĩ tính nổi trội. Cả 5 người đều trải qua hành trình không dễ dàng để có được chỗ đứng hiện tại.

Mỗi nghệ sĩ tại Sao Concert sẽ có set diễn riêng gồm 5 ca khúc được xây dựng thành câu chuyện hoàn chỉnh có mở đầu, cao trào và kết thúc về hành trình âm nhạc của mình.

Kết cấu chương trình như lời tự sự của nghệ sĩ dành cho fan và các nghệ sĩ sẽ tự dẫn chương trình cho phần biểu diễn của mình.

Thông qua các chương nhạc, nghệ sĩ có thể chia sẻ nhiều hơn với fan về hành trình âm nhạc, sự biết ơn cũng như bật mí về những dự án trong tương lai.

Các ca sĩ tham gia cũng sẽ có những màn kết hợp với nhau chưa từng có ở sân khấu khác.