Khái niệm quỹ ETF
ETF (Exchange Traded Fund) là quỹ hoán đổi danh mục, mô phỏng biến động của một chỉ số như VN30, VN100 hoặc các nhóm ngành cụ thể. Chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán giống như cổ phiếu.
Thay vì chọn từng mã cổ phiếu riêng lẻ, nhà đầu tư có thể mua ETF để sở hữu một rổ tài sản đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro biến động từ một cổ phiếu đơn lẻ.
Các loại ETF tại Việt Nam
Thị trường Việt Nam hiện có nhiều quỹ ETF với danh mục và chiến lược khác nhau, tiêu biểu như:
- VFMVN30 ETF: Mô phỏng chỉ số VN30
- VFMVN Diamond ETF: Tập trung cổ phiếu hết room ngoại
- SSIAM VNFIN Lead ETF: Nhóm ngành tài chính – ngân hàng
- DCVFM VNDiamond ETF: Một trong những quỹ thu hút dòng vốn lớn
Ưu và nhược điểm của ETF
Ưu điểm
- Đa dạng hóa danh mục: Giảm rủi ro so với đầu tư cổ phiếu đơn lẻ
- Chi phí thấp: Phí quản lý thường thấp hơn quỹ chủ động
- Thanh khoản cao: Giao dịch linh hoạt như cổ phiếu
- Minh bạch: Danh mục được công bố định kỳ
Nhược điểm
- Không vượt trội thị trường: Chỉ mô phỏng chỉ số
- Phụ thuộc thị trường chung: Khi thị trường giảm, ETF cũng giảm theo
- Ít linh hoạt: Không thể chọn lọc cổ phiếu riêng lẻ
Cách mua bán ETF
Các giao dịch ETF được thực hiện trong giờ giao dịch của sàn, với mức giá thay đổi theo cung – cầu thị trường. Nhà đầu tư có thể giao dịch ETF tương tự cổ phiếu qua các bước:
- Mở tài khoản tại công ty chứng khoán
- Nạp tiền vào tài khoản
- Tìm mã quỹ ETF muốn đầu tư
- Đặt lệnh mua/bán trên hệ thống giao dịch
Chi phí đầu tư ETF
Nhìn chung, chi phí đầu tư ETF thấp hơn so với nhiều kênh đầu tư khác, đặc biệt là quỹ chủ động. Khi đầu tư ETF, nhà đầu tư cần lưu ý một số loại chi phí:
- Phí giao dịch: Trả cho công ty chứng khoán
- Phí quản lý quỹ: Thường dao động thấp (khoảng 0,5%–1%/năm)
- Chênh lệch giá mua – bán (spread)
ETF có lợi hơn cổ phiếu không?
Việc lựa chọn giữa ETF và cổ phiếu phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư:
- ETF phù hợp khi muốn ổn định, ít rủi ro, đa dạng hóa
- Cổ phiếu phù hợp khi tìm kiếm lợi nhuận cao hơn nhưng chấp nhận biến động