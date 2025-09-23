Máy bay không người lái. Ảnh: Cava

Hãng tin Interfax Ukraine dẫn lời người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Thomas Regnier cho biết, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 26/9 theo triệu tập của Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius. Các nước tham dự gồm Estonia, Latvia, Lithuania, Phần Lan, Ba Lan, Romania và Bulgaria đều là thành viên EU. Dù chưa gia nhập EU, nhưng Ukraine vẫn được mời dự sự kiện, trong khi 2 nước thành viên của liên minh là Hungary và Slovakia không nhận được giấy mời.

Hungary và Slovakia hiện vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hai nước này cũng thường xuyên phản đối các hành động mạnh mẽ của EU chống Moscow.

Theo ông Regnier, hội nghị sẽ tập trung đánh giá năng lực và nhu cầu của các nước tham gia, với mục tiêu xác định những bước tiếp theo để hợp tác chặt chẽ với Ukraine và các quốc gia thành viên EU khác. Quan chức này cho biết, hình thức hợp tác có thể được mở rộng trong tương lai.

Ông Regnier thông tin: "Hungary và Slovakia sẽ không tham gia ở giai đoạn bàn bạc ban đầu... Chúng tôi không loại trừ khả năng tham vấn thêm ở một hình thức rộng hơn. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có 7 quốc gia tuyến đầu sẽ tham gia và dĩ nhiên là cả Ukraine".

Ông Regnier cho biết thêm, hội nghị sắp diễn ra sẽ là sự tiếp nối tuyên bố của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen về sự cần thiết phải thiết lập một bức tường UAV sau khi các UAV của Nga bị tố xâm phạm không phận của Ba Lan và Romania.

Giới truyền thông đưa tin, khi xây dựng bức tường UAV, EU sẽ dựa vào công nghệ đã được chứng minh là hiệu quả ở Ukraine.