Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã gặp mặt trực tiếp tại thành phố Uzhhorod trong ngày 5/9.

Sau cuộc gặp, Thủ tướng Fico thừa nhận rằng Ukraine có “quan điểm đối lập hoàn toàn” với Slovakia về vấn đề năng lượng.

“Tôi tôn trọng quan điểm của Tổng thống Zelensky. Nhưng tôi cũng hy vọng Kiev tôn trọng quan điểm của chúng tôi và ngừng tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba”, ông Fico cho biết.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp dầu khí cho Slovakia, nhưng đó phải là những nguồn không tới từ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: X@ZelenskyyUa

“Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Fico. Chúng tôi có thể cung cấp khí đốt và dầu mỏ cho Slovakia, nhưng cốt lõi là chúng phải tới từ các nguồn cung khác. Ukraine vẫn đang đáp trả các cuộc tập kích của Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng, và sẽ không dừng lại cho tới khi xung đột chấm dứt”, ông Zelensky nói.

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, Thủ tướng Fico đã bày tỏ sự ủng hộ với Kiev về việc gia nhập EU. “Điều này có ý nghĩa rất lớn”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Kể từ đầu tháng 8, Ukraine đã nhiều lần sử dụng UAV để tập kích đường ống dẫn dầu Druzhba, một tuyến đường ống quan trọng vận chuyển dầu thô của Nga và Kazakhstan đến Slovakia và Hungary. Cả hai quốc gia EU sau đó đã cáo buộc Kiev đe dọa an ninh năng lượng của họ.

Trong ngày 5/9, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhấn mạnh rằng Budapest buộc phải mua dầu Nga trực tiếp vì “không có lựa chọn nào khác”.

“Chúng tôi cũng đã yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) có hành động trước các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào đường ống được coi là ‘không thể thay thế’ đối với an ninh năng lượng của Hungary và Slovakia”, ông Szijjarto tuyên bố.