The Campus 2, thuộc đại đô thị xanh Eco Central Park. Ảnh phối cảnh

Euro Holdings và dấu ấn trên thị trường BĐS

Trải qua gần một thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần tập đoàn Euro Holdings (Euro Holdings) vươn mình phát triển mạnh mẽ. Cùng với việc đa dạng hóa lĩnh vực trong ngành bất động sản (BĐS) từ đầu tư, phát triển các dự án, tư vấn chuyển nhượng, M&A…, doanh nghiệp đã mở rộng chi nhánh khắp các tỉnh, thành như TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Hà Nội.

Euro Holdings ghi dấu ấn với các sản phẩm ở nhiều phân khúc từ dự án hạng sang ở những khu vực trung tâm, cho đến BĐS xanh, BĐS nghỉ dưỡng. Công ty đặt mục tiêu duy trì sự chuyên nghiệp, chỉn chu, mở rộng tầm ảnh hưởng và kết nối khách hàng tới những dự án chất lượng, đóng góp tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành BĐS Việt Nam. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận qua giải thưởng "Doanh nghiệp tư vấn BĐS tốt nhất Việt Nam" - Vietnam's Best Property Consultancy Firms tại Dot Property Vietnam Awards 2024.

Euro Holdings chính thức phân phối The Campus 2 - Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark

Hợp tác với nhà sáng lập Ecopark từ những ngày đầu ra mắt Eco Central Park, Euro Holdings gặt hái nhiều thành công, để lại dấu ấn trên thị trường bất động sản và tiếp tục được tin tưởng lựa chọn trở thành đại lý phân phối chính thức The Campus 2 - Eco Central Park.

Ông Nguyễn Thượng Lưu - Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Euro Holdings nhận định: “The Campus 2 là phân khu có vị trí thuận lợi, nằm ngay cửa ngõ khu đô thị khi đi từ đại lộ Nguyễn Sỹ Sách. Tâm lý khách hàng vẫn luôn thích cự ly kết nối ngắn nhất, nơi nhìn thấy đầu tiên đón trọn mọi luồng thương mại nhất và khu nằm trên trục chính nhất. Tính đặc biệt nằm ở vị trí cửa ngõ của dự án, trên đường về nhà của toàn bộ cư dân khu đô thị. Nơi đây còn sở hữu hàng loạt tiện ích, xứng đáng với danh hiệu BĐS trên những đại lộ kết nối tương lai”.

The Campus 2 - phân khu nhiều lợi thế vượt trội tại Eco Central Park

Thiết kế hiện đại, hòa mình giữa thiên nhiên tại The Campus 2. Ảnh phối cảnh

Với định vị phát triển đại đô thị xanh lớn bậc nhất Bắc Trung Bộ, theo mô hình môi trường sống tạo động lực phát triển toàn diện cho các thế hệ, Eco Central Park tập trung vào các giá trị cốt lõi về không gian mở, cảnh quan kết nối cảm xúc con người, môi trường giáo dục thông qua sự khám phá và tự lập từ chính hoạt động thường ngày khi tương tác với thiên nhiên.

Trường liên cấp FPT đầu tiên tại Nghệ An sẽ tuyển sinh từ năm học 2026-2027. Ảnh phối cảnh

Dự án dành ra hơn 50ha cho cảnh quan, công viên, sân thể thao, quảng trường để cư dân, đặc biệt là cư dân nhí có không gian phát triển. Song song, chủ đầu tư phát triển hệ thống giáo dục chất lượng cao, chú trọng công nghệ, ngoại ngữ, năng lực toàn cầu và chương trình phát triển cá nhân đến từ trường liên cấp FPT Vinh được khởi công hôm 19/9 vừa qua. Vì vậy, tại vị trí cửa ngõ, điểm đầu kết nối của đại đô thị, nơi được xem là bộ mặt đại diện của Eco Central Park, phân khu Campus 2 được thiết kế mang đậm triết lý giáo dục và phát triển toàn diện.

Không gian sống kích thích sự tìm tòi, khám phá ở trẻ nhỏ

“Con người khi sinh ra đã sẵn có trong bộ gen sự tò mò, đó cũng là động lực để trẻ em thích khám phá, thích tìm tòi, từ đó phát triển khả năng quan sát, tư duy và bộc lộ ra những thiên hướng tính cách, tài năng. Thế nên, khi phát triển The Campus với những trải nghiệm học hỏi không giới hạn, học đa chiều, học ngay từ chính trong môi trường sống hàng ngày, chúng tôi đặt mục tiêu sắp xếp các tiện ích thiên về thúc đẩy sự khám phá, vận động, sự tỉ mỉ kiên trì của trẻ em”, ông Nguyễn Thành Quang, Phó Giám đốc kinh doanh Ecopark chia sẻ.

Cư dân nhí dạo chơi trong khuôn viên xanh của dự án

Trở thành cư dân của The Campus, mỗi cuộc dạo chơi trong công viên không đơn thuần chỉ là niềm vui vận động, mà còn là bài học về sự đa dạng của sinh vật, thực vật, cỏ cây, sự tìm tòi khác nhau về những loại đá có trong công viên Campus. Mỗi cuối tuần không chỉ là rong chơi với bè bạn, mà còn là khoảnh khắc cùng vun trồng trong vườn cây ở nông trại riêng của cư dân, hay tự tay chăm sóc bạn thỏ, nhặt trứng gà, hiểu về sự sống của những loài vật nhỏ bé đang ở xung quanh mình. Từ đó, thế giới dần rộng mở trong tâm trí con trẻ, giúp con có được nền tảng về tri thức và tình yêu thương.

The Campus cũng là phân khu mang lại sự đa dạng màu sắc tính cách, với những trải nghiệm đầy sôi động ở phố quảng trường, những tuyến phố nhộn nhịp và dịch vụ thương mại tại khối đế, nơi con trẻ bắt đầu khám phá thế giới văn hóa, nghệ thuật ngay bên thềm nhà.

The Campus 2 có một mặt tiền giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Ảnh phối cảnh

Nằm ở vị trí cửa ngõ dự án, đây là điểm giúp The Campus được đánh giá có điểm cộng rất lớn. Theo đó, The Campus có một mặt tiền tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m) đã thông toàn tuyến năm 2024. Với điểm nhấn hạ tầng này, khoảng cách từ The Campus đến trung tâm thành phố Vinh (cũ) chỉ còn dưới 10 phút lái xe, thời gian từ The Campus đến sân bay quốc tế Vinh, trường đại học Y khoa Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò chỉ còn 10 - 20 phút lái xe. Một mặt tiền khác của The Campus 2 tiếp giáp đại lộ Âu Cơ (34m), trực diện Quảng trường Ánh Sáng 3,5ha đã và đang đưa vào hoạt động thử nghiệm, trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí, trải nghiệm mới của cư dân toàn bộ khu đô thị cũng như người dân khu vực lân cận.

The Campus 2 hưởng lợi từ vị trí đối diện 3 tầng khối đế của tòa tháp Central Park Residences. Ảnh phối cảnh

The Campus 2 cũng đối diện 3 tầng khối đế thương mại Central Park Residences - tòa tháp cao tầng đầu tiên của Eco Central Park, cao 30 tầng đang hoàn thiện, dự kiến bàn giao cuối năm 2025. Đây cũng là điểm cộng hưởng mạnh mẽ về sức mua để thúc đẩy lợi thế của các trục thương mại tại The Campus.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, vị trí cửa ngõ đón đầu mọi nguồn khách không chỉ là yếu tố giúp khách hàng nhanh chóng quyết định chọn mua nhà mà còn thôi thúc những người muốn tích trữ tài sản tốt, có thể nắm giữ qua nhiều thế hệ. The Campus 2 sở hữu tiềm năng kinh doanh vượt trội để phục vụ cư dân đại đô thị Eco Central Park, chưa kể lượng khách tham quan du lịch, khi 6 tháng đầu năm, Nghệ An tiếp tục là điểm đến được ưa thích và đứng top đầu cả nước về doanh thu ngành du lịch.

Độc giả quan tâm The Campus 2, Eco Central Park có thể liên hệ: Công ty Cổ phần tập đoàn Euro Holdings

Địa chỉ: Chi nhánh Euro Miền Trung, Số 5 Mai Hắc Đế, phương Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Website: eurogroup.vn

Hotline: 0922137999

(Nguồn: Ecopark)