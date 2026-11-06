Lượt trận thứ tư Europa League 2026/27 chứng kiến hàng loạt bất ngờ khi AC Milan thua đau trên sân nhà, Juventus giành chiến thắng quan trọng, còn Leverkusen thất bại trước Marseille.

AC Milan trở thành tâm điểm thất vọng ở loạt trận rạng sáng 6/11 khi bất ngờ thua Ferencvaros 0-2 ngay tại San Siro. Đội bóng của HLV Ruben Amorim không thể tận dụng lợi thế sân nhà, để Lenny Joseph lập cú đúp ở phút 52 và 66.

Trong khi đó, Juventus giành chiến thắng 2-1 trên sân AZ Alkmaar. Ba điểm quý giá giúp đại diện Italia nâng tổng điểm lên 10 sau bốn lượt trận, vươn lên vị trí thứ năm và tiếp tục cạnh tranh suất vào thẳng vòng 1/8.

AC Milan thua sốc, Juventus thắng nghẹt thở, Leverkusen gục ngã trước Marseille - Ảnh: Europa League

Một bất ngờ khác xuất hiện tại Đức khi Bayer Leverkusen thất thủ 0-1 trước Marseille. Dù vậy, đội bóng Bundesliga vẫn đứng thứ bảy với 9 điểm, trong khi đại diện Pháp có chiến thắng đầu tiên tại vòng phân hạng.

Lyon cũng không thể giành trọn ba điểm khi bị Real Sociedad cầm hòa 1-1 trên sân khách. Đại diện Ligue 1 hiện đứng thứ 13 với 7 điểm.

Ở các trận đáng chú ý khác, Benfica đánh bại Lech Poznan 3-1, Bournemouth thắng Sparta Prague 3-1, còn Crystal Palace hòa Hoffenheim 1-1.

Sau bốn lượt trận, Benfica dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối, bằng Bournemouth và Ferencvaros nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại.

Cuộc đua giành tám vị trí dẫn đầu Europa League đang diễn ra quyết liệt, trong khi AC Milan đứng trước áp lực lớn ở những lượt trận tiếp theo.