Europa League 2026/27:

Lượt trận thứ ba Europa League 2026/27 chứng kiến hàng loạt bất ngờ khi AC Milan, Lyon và Marseille cùng thất bại, Juventus bị cầm hòa, trong khi Real Sociedad và Leverkusen thắng.

AC Milan trở thành tâm điểm thất vọng khi bất ngờ thua Bournemouth 0-3 trên sân khách. Sau chiến thắng 4-0 trước Salzburg ở lượt trước, thầy trò HLV Ruben Amorim gây ngạc nhiên khi không thể ghi bàn, đồng thời để thủng lưới ba lần trên đất Anh.

Juventus cũng trải qua trận đấu không như kỳ vọng khi bị Rennes cầm hòa 2-2 ngay tại Turin. Đánh rơi hai điểm trên sân nhà, "Bà đầm già" thành Turin chưa thể tạo được sự ổn định cần thiết.

AC Milan thua đậm Bournemouth - Ảnh: UEFA

Tại Đức, Lyon nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Hoffenheim. Kết quả này cho thấy những vấn đề của đại diện Ligue 1, đặc biệt ở khả năng phòng ngự trước sức ép từ đối thủ.

Marseille tiếp tục gây thất vọng khi để Sturm Graz đánh bại 1-0 trên đất Áo. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của đội bóng thành phố cảng sau trận thua Olympiacos ở lượt trước.

Trái ngược những kết quả trên, Real Sociedad thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập Lillestrom 6-0, tạo nên chiến thắng đậm nhất lượt đấu.

Kết quả lượt trận thứ ba Europa League 2026/27 - Ảnh: UEFA

Trong khi đó, Bayer Leverkusen đánh bại OFI Crete 2-0 trên sân khách, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.

Ở các trận đáng chú ý khác, Benfica thắng Omonia Nicosia 4-1, còn Crystal Palace hòa Besiktas 2-2.

Sau ba lượt trận, cuộc đua giành vé đi tiếp tại Europa League 2026/27 hứa hẹn thêm nhiều bất ngờ.