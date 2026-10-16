Europa League 2026/27:

Lượt trận thứ hai vòng phân hạng Europa League 2026/27 chứng kiến AC Milan, Leverkusen và Benfica thắng đậm, trong khi Juventus, Lyon vượt khó thành công, còn Marseille bất ngờ thất bại.

AC Milan tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại Salzburg 4-0 ngay trên sân khách. Đại diện Serie A thể hiện sức mạnh vượt trội, qua đó giành chiến thắng đậm nhất lượt đấu, ngang thành tích của Leverkusen.

Đội bóng nước Đức cũng có màn trình diễn tưng bừng khi vùi dập Lech Poznan 4-0 trên sân khách, tiếp tục khẳng định tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu Âu.

Alphadjo Cisse chói sáng với cú hat-trick cho AC Milan - Ảnh: UEFA

Trong khi đó, Juventus trải qua chuyến làm khách không dễ dàng trước Celta Vigo. Dù vậy, bản lĩnh giúp đại diện thành Turin giành chiến thắng ngược dòng 2-1, bỏ túi ba điểm quan trọng.

Benfica cũng gây ấn tượng khi đánh bại Celtic 4-1, trở thành một trong những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất lượt trận.

Tại Pháp, Lyon vượt qua Crystal Palace 3-2 trong cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Chiến thắng giúp đại diện Ligue 1 duy trì sự tự tin trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trái ngược Lyon, Marseille gây thất vọng khi để Olympiacos đánh bại 1-0 ngay trên sân nhà.

Kết quả lượt trận thứ hai Europa League - Ảnh: UEFA

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Bournemouth thắng Sturm Graz 3-0, Sunderland vượt qua Torreense 2-1, còn Hoffenheim thất bại 2-3 trước Besiktas.

Sau hai lượt trận, cuộc cạnh tranh tại Europa League hứa hẹn tiếp tục gay cấn khi các đội bóng lớn đang nỗ lực tích lũy điểm số để giành lợi thế.