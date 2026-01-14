FChoice 2025 là bảng bình chọn thường niên vinh danh các sự kiện, nhân vật, chính sách, doanh nghiệp... nổi bật và có tác động quan trọng đến kinh tế Việt Nam trong năm 2025. Lễ vinh danh diễn ra ngày 13/01/2026 đã xướng tên các "ngôi sao sáng" trong nhiều lĩnh vực như vĩ mô, ngân hàng, công nghệ, bất động sản.

Tại FChoice 2025 - chương trình bình chọn các dấu ấn tiêu biểu của nền kinh tế do CafeF tổ chức, Eurowindow Holding được vinh danh ở hạng mục Doanh nghiệp Phát triển Bất động sản Xanh bền vững.

Eurowindow Holding là doanh nghiệp phát triển bất động sản duy nhất được vinh danh ở hạng mục Bất động sản xanh bền vững tại FChoice 2025

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét. Sau chu kỳ tăng trưởng nóng, cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực ngày càng chú trọng tới giá trị sử dụng lâu dài, chi phí vận hành và chất lượng môi trường sống. Bất động sản xanh vì vậy không còn là khái niệm mang tính định hướng, mà dần trở thành một yêu cầu thực tiễn. Nhiều chuyên gia cho rằng, khác với giai đoạn trước - khi yếu tố “xanh” chủ yếu được thể hiện qua mật độ cây xanh hoặc cảnh quan - các dự án hiện nay cần chứng minh khả năng vận hành bền vững, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với các điều kiện môi trường trong suốt vòng đời công trình.

Hành trình “phát triển Bất động sản Xanh bền vững” của Eurowindow Holding được bắt đầu từ những năm 2002 khi thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam vẫn quen thuộc với cửa gỗ và các dòng cửa truyền thống, thì Eurowindow (công ty thành viên của Eurowindow Holding) mạnh dạn đưa cửa uPVC tiêu chuẩn châu Âu vào thị trường Việt Nam.

Từ nền tảng đó, Eurowindow Holding từng bước xây dựng vị thế trong ngành cửa và vật liệu xây dựng. Các sản phẩm cửa uPVC, cửa nhôm cầu cách nhiệt, vách kính cao cấp với khả năng cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng dần hiện diện tại hàng trăm nghìn công trình trên cả nước, từ nhà ở dân dụng đến các công trình trọng điểm. Doanh nghiệp đã góp phần thay đổi tư duy sử dụng cửa của người Việt. Thành công trong lĩnh vực cửa mở ra một hướng đi lớn hơn, Eurowindow phát triển hệ sinh thái vật liệu xây dựng xanh, mở rộng sang cửa nhôm cao cấp, cửa gỗ công nghệ cao, kính tiết kiệm năng lượng và các giải pháp thông minh. Điểm chung của các sản phẩm này là hướng tới giảm tiêu thụ năng lượng, tăng độ bền và an toàn cho sức khỏe người sử dụng - những tiêu chí còn khá mới mẻ tại Việt Nam thời điểm đó.

Chính nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn này đã trở thành “bệ đỡ” cho bước chuyển mình sang lĩnh vực phát triển bất động sản. Eurowindow Holding lựa chọn con đường phát triển các khu đô thị xanh, nơi giá trị “xanh” không chỉ dừng ở cảnh quan mà được tích hợp xuyên suốt từ quy hoạch, vật liệu đến vận hành.

Các dự án đô thị do doanh nghiệp phát triển như Eurowindow Sport Garden, Eurowindow Central Avenue (Nghệ An) hay Eurowindow Light City (Thanh Hóa) đều được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, dành tỷ lệ đáng kể quỹ đất cho công viên, vườn hoa, hồ nước, không gian thể thao, đường dạo bộ…. Cây xanh được lựa chọn theo tiêu chí cây thân gỗ lớn, tán rộng, góp phần cải thiện vi khí hậu và hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Bên cạnh quy hoạch cảnh quan, các dự án của Eurowindow Holding chú trọng tiêu chí công trình xanh thông qua việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và vật liệu tiết kiệm năng lượng. Cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt được ứng dụng nhằm giảm thất thoát nhiệt, hạn chế tiếng ồn và tiết kiệm điện năng cho các không gian ở. Các giải pháp thông gió tự nhiên cũng được tích hợp trong thiết kế, góp phần nâng cao chất lượng không khí trong nhà.

Ở khía cạnh vận hành, nhiều khu đô thị triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng sân vườn, đèn tường tại biệt thự, shophouse và một số khu vực công cộng. Công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A cho phép tái sử dụng nước sau xử lý để tưới cây, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước. Hệ thống thu gom rác thải thông minh vận hành bằng điện năng lượng mặt trời có khả năng tự động đóng - mở, nén rác và báo đầy về trung tâm điều hành, giúp giảm tác động môi trường trong quá trình vận hành đô thị.

Đại diện Eurowindow Holding - ông Nguyễn Cảnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐQT cho biết, phát triển các khu đô thị xanh không chỉ là câu chuyện tăng diện tích cây xanh hay mặt nước. “Với chúng tôi, bất động sản xanh là bài toán tổng thể, đòi hỏi sự kết hợp ngay từ khâu quy hoạch, lựa chọn vật liệu, giải pháp năng lượng cho đến tổ chức vận hành sau đầu tư. Chỉ khi các yếu tố này được triển khai đồng bộ, dự án mới thực sự tạo ra giá trị dài hạn cho cư dân và thị trường”, ông nói.

Eurowindow Light City - khu đô thị xanh do Eurowindow Holding phát triển tại Thanh Hóa. Ảnh phối cảnh dự án

Theo một chuyên gia quy hoạch đô thị, trong bối cảnh thị trường bất động sản phân hóa mạnh, các khu đô thị xanh được đầu tư bài bản về quy hoạch và vận hành sẽ có lợi thế rõ rệt. “Người mua nhà hiện nay không chỉ nhìn vào giá bán ban đầu, mà còn tính đến chi phí sử dụng trong 10-20 năm. Những dự án kiểm soát tốt năng lượng, nước và chi phí vận hành thường duy trì giá trị ổn định hơn trong dài hạn”.

Cũng theo chuyên gia này, trong giai đoạn 2026-2030, đô thị xanh sẽ không còn là phân khúc riêng lẻ mà dần trở thành chuẩn mực phát triển đối với các dự án mới. Những doanh nghiệp đầu tư sớm và bài bản vào mô hình này sẽ có lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Hành trình từ một doanh nghiệp sản xuất cửa đến nhà phát triển chuỗi khu đô thị xanh trên phạm vi toàn quốc cho thấy tầm nhìn dài hạn và sự kiên định của Eurowindow Holding. Việc doanh nghiệp được vinh danh tại FChoice 2025 ở hạng mục Doanh nghiệp phát triển bất động sản xanh bền vững của năm được xem là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển nhất quán đó.

