Mỗi năm, hàng chục nghìn du học sinh, doanh nhân và kiều bào di chuyển giữa Việt Nam và Texas. Hành trình kéo dài đến 15 - 20 tiếng thường khiến nhiều người lo ngại vì cảm giác mệt mỏi, thiếu ngủ, đau lưng, jet lag… Nghiên cứu trên 1,5 triệu giấc ngủ đăng trên Tạp chí Sleep mới đây cho thấy, hành khách còn bị rối loạn giấc ngủ kéo dài đến 15 ngày sau chuyến bay. Đây là một trở ngại lớn với những chuyến đi mang tính quan trọng, như bắt đầu học kỳ mới, ký kết công việc, thăm người thân hay đưa bố mẹ lớn tuổi sang Mỹ.

Trong bối cảnh ấy, xu hướng “travel smart” khiến nhiều hành khách không chỉ tìm kiếm những chuyến bay thuận tiện, nhanh chóng, mà còn ưu tiên sự thoải mái trong suốt hành trình. Theo báo cáo của Đại học Montpellier (Pháp), hành khách bay dài sẵn sàng trả nhiều hơn cho trải nghiệm: ghế ngồi dễ chịu, dịch vụ ưu tiên, wifi giải trí, ẩm thực và hành lý.

Thấu hiểu nhu cầu này, EVA Air - hãng hàng không danh tiếng từ Đài Loan (Trung Quốc), tiên phong tái định nghĩa chuẩn mực “êm ái” khi bay đường dài, bằng chất lượng dịch vụ chuẩn 5 Sao Skytrax cùng lộ trình tối ưu. Với hai đường bay đến Texas gồm Dallas-Fort Worth và Houston, EVA Air trở thành “cầu nối” quan trọng, mang đến hành trình êm ái và đáng tin cậy cho cộng đồng người Việt.

EVA Air hiện đang khai thác Boeing 787-9 Dreamliner - dòng máy bay hiện đại vận hành trên hành trình Việt Nam - Dallas-Fort Worth. Ảnh: EVA Air

Trải nghiệm bay 5 sao cùng EVA Air

EVA Air nổi tiếng với chất lượng bay chuẩn quốc tế, an toàn và đúng giờ, phong cách phục vụ chu đáo. EVA Air liên tục giữ danh hiệu “Hãng hàng không chuẩn 5 Sao Skytrax” suốt một thập kỷ liên tiếp (2016 - 2025), với chất lượng dịch vụ được hành khách toàn cầu đánh giá cao.

EVA Air hiện cung cấp 3 lựa chọn hạng ghế: Thương gia (Royal Laurel Class), Phổ thông Cao cấp thế hệ thứ 4 (Premium Economy 4th Gen) và Phổ Thông (Economy). Trong đó, Premium Economy là sản phẩm mà EVA Air giới thiệu từ năm 1992, là lựa chọn phổ biến của du học sinh, doanh nhân và người đi thăm thân từ Việt Nam đến Bắc Mỹ. Trên dòng máy bay tân tiến Boeing 787-9 Dreamliner, Premium Economy thế hệ thứ 4 của EVA Air được thiết kế với ghế ngồi rộng rãi, độ ngả sâu êm ái, chỗ tựa đầu và đặt chân thoải mái, tạo không gian thư giãn, giúp hành khách có được giấc ngủ ngon trên máy bay. Nhờ ưu thế này, EVA Air nhận giải thưởng "Ghế ngồi thoải mái nhất - Chuyến bay quốc tế" tại APEX Best Awards 2026.

Hành khách còn được trải nghiệm ẩm thực Á - Âu đa dạng, wifi miễn phí và hệ thống giải trí hiện đại. Điều này giúp du học sinh, doanh nhân có thể duy trì nhịp làm việc hoặc nghỉ ngơi xuyên suốt chuyến bay, sẵn sàng cho một hành trình mới ngay khi hạ cánh. Premium Economy là giải pháp lý tưởng, cho phép hành khách tận hưởng sự thoải mái và chất lượng dịch vụ 5 sao, không cần bỏ ra mức chi phí quá đắt đỏ như hạng Thương gia.

Khoang Premium Economy mang đến trải nghiệm êm ái, thoải mái và ẩm thực tinh tế cho hành khách bay đường dài. Ảnh: EVA Air

Một yếu tố quan trọng tạo nên sự tin cậy của EVA Air là tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh. Hãng được AirlineRatings xếp trong “Top 25 hãng bay an toàn nhất thế giới 2025” và được Skytrax vinh danh trong 11 hạng mục giải thưởng lớn như: “Dịch vụ ăn uống hạng phổ thông trên máy bay tốt nhất”, “Hãng hàng không sạch nhất thế giới”….

Lộ trình tối ưu từ Việt Nam đến Dallas-Fort Worth

EVA Air đã phát triển mạng lưới đường bay dày đặc từ 3 sân bay Nội Bài - Tân Sơn Nhất - Đà Nẵng, kết nối đến 9 cửa ngõ lớn tại Bắc Mỹ. Với đường bay mới Việt Nam - Dallas-Fort Worth, EVA Air hiện là hãng hàng không châu Á duy nhất bay đến 2 thành phố lớn của Texas.

Đường bay này hiện được khai thác với 5 chuyến mỗi tuần và sẽ tăng lên 7 chuyến mỗi tuần vào 15/12/2025, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Texas - một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ. Đường bay mới với lộ trình tối ưu chỉ cần một điểm nối chuyến tại Đài Bắc, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và đơn giản hoá các thủ tục cần thiết.

Tại các sân bay Đài Bắc và Dallas-Fort Worth, EVA Air bố trí nhân viên mặt đất người Việt sẵn sàng hỗ trợ hành khách, đặc biệt những ai gặp trở ngại ngoại ngữ. Tất cả những yếu tố này là yếu tố tạo nên sự yên tâm đáng kể cho gia đình có bố mẹ lớn tuổi sang thăm con, hay du học sinh lần đầu đặt chân đến Mỹ.

Đội ngũ tiếp viên EVA Air, trong đó gần 500 nhân sự người Việt sẵn sàng đồng hành cùng hành khách trong mọi hành trình bay quốc tế. Ảnh: EVA Air

Sự mở rộng này không chỉ tăng lựa chọn cho cộng đồng doanh nhân, du học sinh và kiều bào Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của EVA Air với thị trường Việt - một thị trường trọng điểm của hãng tại Đông Nam Á.

Phương Dung