Báo cáo về vấn đề hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 và việc đề nghị sửa đổi Nghị định 72/2025/NĐ-CP quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do nhiều khách hàng phản ánh về việc tiền điện tháng 8 tăng đột biến tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung, EVN đã chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực rà soát và xử lý các phản ánh của khách hàng.

Các Tổng công ty Điện lực đã thống kê số liệu cụ thể, qua đó cho thấy trên toàn quốc có hơn 3,2 triệu khách hàng trong tổng số gần 32 triệu khách hàng sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30% trở lên so với tháng 7.

Đến nay, có hơn 500 phản ánh của khách hàng về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao. Nhận được thông tin, đơn vị điện lực các địa phương đã khẩn trương rà soát, làm rõ để phản hồi và thông tin tới khách hàng.

Tháng 8 có nhiều ngày nắng nóng, tiêu thụ điện cao kỷ lục. Ảnh: EVNNPC

“Về cơ bản, tháng 8 vừa qua, nhất là vào nửa đầu tháng, nhiều khu vực ở miền Bắc đã trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng gay gắt dẫn tới tiêu thụ điện tăng rất cao. Thậm chí, ngày 4/8, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục lịch sử”, EVN giải thích.

Liên quan đến các nội dung đăng tải trên mạng xã hội phản ánh về hóa đơn tiền điện, theo EVN, có nhiều bài đăng trong các hội nhóm không xác minh được thông tin khách hàng nên không thể kiểm chứng tính xác thực. Một số thông tin phản ánh không có thật hoặc được đăng tải nhằm mục đích câu view, bán hàng online.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp khách hàng phản ánh không phải là khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN mà mua điện từ các tổ chức mua buôn, bán lẻ điện. Các tổ chức này vẫn sử dụng công tơ cơ khí, phải nhập số liệu thủ công nên vẫn có nguy cơ sai sót cao hơn công tơ điện tử về vấn đề ghi nhầm chỉ số công tơ.

Thống kê sơ bộ cho thấy, trên cả nước đang có 521 tổ chức mua buôn bán lẻ điện, trong đó riêng khu vực miền Bắc có tới 481 tổ chức, chiếm tới 92%.

EVN cũng cho biết, hầu hết khách hàng dùng điện của tập đoàn đã được lắp đặt công tơ điện tử. Việc lắp đặt công tơ điện tử và thực hiện đọc số liệu từ xa giúp cho ghi chỉ số công tơ không phải nhập số liệu thủ công. Từ đó, hạn chế đáng kể sai sót do số liệu được cập nhật tự động, không có yếu tố can thiệp chủ quan của con người.

“Qua rà soát ban đầu, các thông tin liên quan phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao chưa phát hiện sai sót”, EVN khẳng định. Việc rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung phản ánh về hóa đơn điện vẫn được tiếp tục tiến hành.