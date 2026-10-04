Công ty Mua bán điện (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) vừa có văn bản đề nghị các chủ đầu tư nhà máy điện năng lượng tái tạo đề xuất phương án tháo gỡ tồn tại trong thực hiện hợp đồng mua bán điện.

Đề nghị trên của Công ty Mua bán điện dựa trên Thông báo 3116 ngày 25/12/2023 của Thanh tra Chính phủ, các quyết định về cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió và Nghị quyết 233 ngày 10/12/2024 của Chính phủ.

Trước đó, Kết luận thanh tra đối với 172 dự án điện tái tạo nêu rõ, khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu, các nhà máy không được hưởng giá FIT (biểu giá hỗ trợ ưu đãi). Thanh tra Chính phủ đồng thời yêu cầu rà soát việc hưởng cơ chế khuyến khích của các dự án này.

Sau kết luận, một số dự án bị trì hoãn hoặc chỉ được thanh toán một phần theo hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký với EVN.

Nhiều dự án điện tái tạo vẫn chưa hoàn tất việc xác định giá mua điện. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, Nghị quyết số 233 của Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, rà soát kỹ các trường hợp khó khăn, vướng mắc của dự án điện năng lượng tái tạo; đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý từng loại vướng mắc, bảo đảm không xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm và không để lãng phí.

Đến nay, nhiều nhà đầu tư đã tháo gỡ vướng mắc và được chấp thuận kết quả kiểm tra nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm và xác định lại giá mua điện vẫn chưa hoàn tất.

Theo đó, Công ty Mua bán điện đề nghị các chủ đầu tư đề xuất phương án tháo gỡ các tồn tại trong thực hiện Hợp đồng mua bán điện thông qua việc đàm phán giảm giá điện tối đa đối với khoảng thời gian dự án có vi phạm liên quan đến CCA (văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu).

Phương án giá điện đề xuất không vượt quá mức giá trần Khung giá phát điện các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp theo quy định tại Thông tư số 15/2022 và Quyết định số 21 ngày 7/1/2023 của Bộ Công Thương.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu khẩn trương gửi phương án đàm phán giá điện và các cơ sở, căn cứ liên quan, đồng thời sắp xếp lịch làm việc với Công ty Mua bán điện.

Theo Quyết định số 21, giá trần chưa gồm thuế giá trị gia tăng là 1.184,90 đồng/kWh với điện mặt trời mặt đất; 1.508,27 đồng/kWh với điện mặt trời nổi; 1.587,12 đồng/kWh với điện gió trong đất liền và 1.815,95 đồng/kWh với điện gió trên biển.