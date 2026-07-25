Cách tiếp cận này đang góp phần đưa tiết kiệm điện từ những lời khuyến nghị trở thành thói quen, lan tỏa văn hóa sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Đưa thông điệp đến “đúng người, đúng cách”

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Các chủ trương của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà đều nhấn mạnh yêu cầu đưa việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Các kênh mạng xã hội của EVN thường xuyên đăng tải các clip ngắn về khuyến nghị tiết kiệm điện và an toàn điện, trong đó hình thức tiểu phẩm đặc sắc thu hút lượng xem và tương tác cao

Bám sát tinh thần đó, EVN đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch hành động trong toàn Tập đoàn, đồng thời giao các tổng công ty điện lực chủ động triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng nhóm khách hàng. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc vận động giảm tiêu thụ điện mà hướng tới thay đổi nhận thức, hình thành hành vi sử dụng điện khoa học, hợp lý và bền vững.

Điển hình, với học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước, ngành điện xác định việc hình thành ý thức từ sớm sẽ góp phần xây dựng nên văn hóa sử dụng năng lượng trong tương lai. Bên cạnh các buổi tuyên truyền tại trường học do các công ty điện lực trên cả nước phối hợp tổ chức, nhiều sản phẩm truyền thông sáng tạo đã được xây dựng dành riêng cho lứa tuổi này.

Tiêu biểu là bộ truyện tranh "Bí mật Quả cầu tím" do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp Nhà xuất bản Thế giới phát hành tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc để tặng cho các em học sinh, cũng như thư viện trường học. Thay vì truyền tải những khái niệm khô khan, bộ truyện sử dụng hình ảnh sinh động, tình huống gần gũi và ngôn ngữ dí dỏm để giúp các em hiểu về tiết kiệm điện, an ninh năng lượng cũng như các nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió, điện mặt trời.

Với lứa tuổi học sinh, công tác tuyên truyền tiết kiệm điện được các công ty điện lực phối hợp với nhà trường tổ chức qua nhiều hình thức phong phú như: truyện tranh, thi sáng tác tranh vẽ, gameshow truyền hình...

Một cách làm sáng tạo khác là Gameshow truyền hình "Kilowatt?" do Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) sản xuất. Qua 3 mùa phát sóng, chương trình đã đưa kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm vào các phần thi được thiết kế hấp dẫn, gay cấn, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên.

Đặc biệt, từ mùa thứ 3 (2026), chương trình mở rộng sự tham gia của phụ huynh, góp phần lan tỏa thông điệp từ nhà trường đến từng gia đình, hướng tới mục tiêu để chính các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Từ gia đình đến cộng đồng

Các chương trình truyền thông dành cho cộng đồng dân cư cũng được đổi mới theo hướng gần gũi và dễ thực hiện hơn. Thay vì những khuyến nghị chung, nhiều thông điệp được cụ thể hóa thành các hành động đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Tiêu biểu là chiến dịch "Hà Nội 26+" do EVNHANOI phát động, khuyến khích người dân cài đặt điều hòa nhiệt độ từ 26°C trở lên, kết hợp thông điệp "Hai Bật - Ba Tắt" để hướng dẫn sử dụng điện hiệu quả. EVNHANOI cũng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai chương trình truyền thông sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, qua đó tận dụng hệ thống thiết chế văn hóa và các kênh thông tin của thành phố để đưa thông điệp đến gần hơn với người dân.

Nhóm cư dân tại các khu dân cư thường xuyên đăng tải nội dung kêu gọi người dân chung tay thực hành tiết kiệm điện

EVN và các đơn vị thành viên cũng không ngừng mở rộng các kênh truyền thông để đưa thông điệp tiết kiệm điện đến gần hơn với cộng đồng. Nổi bật là Cuộc thi viết và video clip "Tiết kiệm điện thành thói quen" do EVNHCMC phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức, đến nay đã trải qua ba mùa, thu hút đông đảo tác giả trên cả nước tham gia. Các tác phẩm tiêu biểu không chỉ được đăng tải trên báo mà còn được tuyển chọn để in thành tuyển tập nhằm tiếp tục lan tỏa những kinh nghiệm, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm trong cộng đồng.

Các đơn vị điện lực cũng tận dụng mạnh mẽ các nền tảng số để mở rộng phạm vi tiếp cận. Trên các trang web của mỗi đơn vị, hay các kênh mạng xã hội như Fanpage, YouTube, TikTok, nhiều video ngắn, infographic, tiểu phẩm và clip tình huống về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm được đăng tải thường xuyên với cách thể hiện gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm người xem. Việc đa dạng hóa hình thức truyền thông giúp thông điệp không chỉ tiếp cận nhanh hơn mà còn tạo sự tương tác và chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng.

Luôn đồng hành cùng khách hàng

Bên cạnh việc đổi mới cách thức truyền thông, các đơn vị điện lực còn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, giúp người dân và doanh nghiệp chuyển từ nhận thức sang hành động. Truyền thông vì thế không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức mà gắn với những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện trong từng lĩnh vực.

Đối với doanh nghiệp và các khách hàng sử dụng điện lớn, các tổng công ty điện lực thường xuyên tư vấn các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích tối ưu hóa quy trình sản xuất, tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) và chủ động dịch chuyển phụ tải khi hệ thống điện có nhu cầu. Đây không chỉ là giải pháp góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong những thời điểm cao điểm mà còn giúp doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, tiết giảm chi phí sản xuất.

Song song với đó, các đơn vị điện lực cũng tăng cường tư vấn, giới thiệu các giải pháp ứng dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ. Việc kết hợp sử dụng điện tiết kiệm với các giải pháp năng lượng sạch đang từng bước hình thành tư duy sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững trong cộng đồng.

Nhiều năm qua, các tổng công ty điện lực liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ người dân kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện tại nhiều khu dân cư với phương châm "Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng", qua đó kết hợp tuyên truyền các nội dung về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn

Ở khu dân cư, nhiều chương trình kiểm tra, sửa chữa và thay thế thiết bị điện miễn phí tiếp tục được các tổng công ty điện lực triển khai với phương châm "Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng". Không chỉ góp phần bảo đảm an toàn điện cho người dân, các hoạt động này còn là dịp để cán bộ ngành điện trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, phát hiện những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng và tư vấn các giải pháp tiết kiệm phù hợp với từng hộ gia đình.

Việc kết hợp giữa truyền thông, tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ trực tiếp đã giúp thông điệp tiết kiệm điện trở nên thiết thực hơn. Thay vì chỉ dừng ở những khuyến nghị, người dân và doanh nghiệp được đồng hành trong quá trình thay đổi thói quen sử dụng điện, từ đó từng bước hình thành những hành vi sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững.

(Nguồn: EVN)