Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, ngày 26/5, Hà Nội tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao, nhiều thời điểm ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết oi nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt, tủ lạnh... tăng mạnh, đặc biệt vào khung giờ buổi tối.

Đáng chú ý, trong đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 5 vừa qua, EVNHANOI ghi nhận sản lượng điện bình quân tháng 5 đạt 93,33 triệu kWh, tăng 15,3% so với tháng trước và tăng 19,6% so với mức bình quân cùng kỳ năm 2025.

Riêng nhóm khách hàng hộ gia đình chiếm hơn 54,6% tổng sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Theo EVNHANOI, sản lượng điện tiêu thụ tăng cao trong thời điểm cuối tháng 5 có thể khiến hóa đơn tiền điện mà người dân nhận trong tháng 6 tăng cao.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao do thời tiết nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, điều hòa thường hoạt động liên tục trong nhiều giờ, nhất là vào buổi tối, khiến lượng điện năng tiêu thụ tăng mạnh so với thời điểm thời tiết bình thường.

Những ngày nắng nóng gay gắt nửa cuối tháng 5, sản lượng tiêu thụ điện ở Hà Nội lập kỷ lục. Ảnh: EVNHANOI

Trước diễn biến thời tiết cực đoan và nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, đơn vị này khuyến nghị các hộ gia đình chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đó, chỉ nên bật điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; đồng thời ưu tiên bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng nhằm giảm điện năng tiêu thụ.

Song song đó, cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm đồng thời các thiết bị có công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết để tránh tiêu hao điện năng.

EVNHANOI cũng khuyến nghị người dân nên thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh điều hòa định kỳ để thiết bị vận hành ổn định và tiết kiệm điện hơn. Khi lựa chọn thiết bị làm mát, khách hàng nên ưu tiên các dòng điều hòa sử dụng công nghệ Inverter hoặc có dán nhãn năng lượng 5 sao nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện trong mùa nắng nóng.

Để chủ động kiểm soát lượng điện tiêu thụ, các gia đình có thể theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày trên ứng dụng của EVNHANOI, so sánh mức sử dụng điện theo từng giai đoạn và cài đặt tính năng cảnh báo sản lượng điện. Thông qua việc theo dõi thường xuyên, các gia đình có thể kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện, tránh tình trạng tiêu thụ điện tăng đột biến trong các đợt nắng nóng cao điểm.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội nhấn mạnh, một hành động nhỏ trong sử dụng điện hàng ngày không chỉ giúp các hộ gia đình giảm áp lực chi phí tiền điện, mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống điện, chung tay đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong cao điểm mùa hè năm 2026.