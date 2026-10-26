EVN vừa ký kết hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện giá trị gần 4.500 tỷ đồng với Liên danh nhà thầu Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan cho Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái.

Ngày 26/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan (gồm hai thành viên: Voith Hydro Shanghai Ltd, Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Limited) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu số 01TB-BA: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái (Khánh Hòa).

Đây là gói thầu cung cấp vật tư thiết bị chính, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện tuân thủ đúng quy định pháp luật về đấu thầu.

Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan với giá trị hợp đồng hơn 4.462,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 51 tháng, đáp ứng tiến độ chung.

EVN và liên danh nhà thầu ký hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái. Ảnh: EVN

EVN cho biết, Thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có quy mô 4 tổ máy, tổng công suất 1.200 MW, tổng vốn đầu tư hơn 21.100 tỷ đồng.

Khi đi vào vận hành, dự án thủy điện tích năng Bác Ái sẽ là nguồn điện phủ đỉnh biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, góp phần làm giảm sự chênh lệch biểu đồ phụ tải bằng việc huy động công suất bơm tích nước trong giờ thấp điểm, phát điện vào giờ cao điểm và chức năng điều tần, bù công suất phản kháng cho hệ thống.

Tại lễ ký kết, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương nhấn mạnh việc bảo đảm tiến độ dự án có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch đầu tư xây dựng của tập đoàn giai đoạn 2026-2030. EVN đặt mục tiêu đưa tổ máy đầu tiên của Thủy điện tích năng Bác Ái vào vận hành cuối năm 2029, các tổ máy còn lại trong năm 2030.

Theo lãnh đạo EVN, gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện và gói thầu xây lắp giữ vai trò quyết định đối với tiến độ, chất lượng dự án. Vì vậy, liên danh nhà thầu cần khẩn trương hoàn tất thủ tục để hợp đồng có hiệu lực, phối hợp với Ban Quản lý dự án Điện 3 thống nhất kế hoạch cung ứng thiết bị, ưu tiên bàn giao bản vẽ thiết kế để đồng bộ với các hạng mục xây dựng.

EVN cũng yêu cầu nhà thầu kiểm soát chặt chẽ các khâu thiết kế, thí nghiệm mô hình, sản xuất, vận chuyển và bàn giao thiết bị tại công trường, bảo đảm các thông số kỹ thuật và tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.