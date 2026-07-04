Tham dự lễ ký kết, về phía EVN có ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN; ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN; ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVN; ông Phạm Lê Phú - Phó Tổng giám đốc EVN cùng đại diện các ban chuyên môn EVN.

Về phía MobiFone có Thiếu tướng Trương Sơn Lâm -Chủ tịch HĐTV MobiFone; ông Trần Đức Thành - Quyền Tổng giám đốc MobiFone; Thượng tá Vĩnh Tuấn Bảo - Phó Tổng giám đốc MobiFone.

Theo thoả thuận, EVN và MobiFone dự kiến tập trung hợp tác trên 6 lĩnh vực trọng tâm gồm: dịch vụ viễn thông và hạ tầng dữ liệu; bảo mật, an toàn thông tin; sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng viễn thông; nghiên cứu công nghệ và giải pháp nền tảng; năng lượng và hạ tầng thông minh; quản trị và hoàn thiện chính sách.

Ông Đặng Hoàng An – Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoàng An – Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với MobiFone là sự kiện quan trọng trong bối cảnh EVN đang nỗ lực hướng tới mục tiêu lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới năm 2030. Với việc quản lý nguồn dữ liệu khổng lồ của hơn 32,6 triệu khách hàng trên toàn quốc, EVN rất cần sự đồng hành từ đối tác viễn thông có năng lực công nghệ mạnh như MobiFone.

Lãnh đạo EVN kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tận dụng tối đa thế mạnh của hai bên, nhất là trong xây dựng hệ thống dữ liệu lớn, tăng cường bảo mật và phát triển các dịch vụ số chuyên sâu. Ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh lễ ký kết mới chỉ là bước khởi động; hai đơn vị cần khẩn trương triển khai các dự án cụ thể để tạo ra sản phẩm thực tế, đo lường được hiệu quả kinh doanh, giúp tối ưu hóa nguồn lực của mỗi bên và đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số của khối doanh nghiệp nhà nước.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch HĐTV MobiFone phát biểu tại lễ ký kết

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch HĐTV MobiFone cho biết, kể từ khi chuyển về trực thuộc Bộ Công an từ tháng 2/2025, Tổng công ty đã được giao nhiều nhiệm vụ trọng yếu trong xây dựng các nền tảng số quốc gia, đặc biệt là vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm cam kết MobiFone sẽ phối hợp chặt chẽ với EVN để triển khai ngay các nội dung hợp tác, đặt mục tiêu có kết quả cụ thể để kiểm đếm theo từng tháng, từng quý, qua đó vừa phát triển kinh doanh, vừa đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo an ninh năng lượng theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa EVN và MobiFone diễn ra vào chiều 3/7, tại Hà Nội

Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa EVN và MobiFone. Thỏa thuận hợp tác này sẽ không chỉ dừng lại ở định hướng, mà sẽ sớm được hiện thực hóa bằng các chương trình, dự án cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng số và hạ tầng năng lượng của đất nước, hiện thực hoá Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

(Nguồn: EVN)