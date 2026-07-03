Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai còn chưa thực chất, chưa đồng đều.

Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Nhật Bắc

Trong đó, còn có những cơ sở dữ liệu trọng yếu thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan chưa được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Một số bộ, ngành chưa ban hành khung kiến trúc dữ liệu; nhiều cơ sở dữ liệu chưa quy định cụ thể về trường thông tin, trách nhiệm thu thập, tạo lập, cập nhật.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng. Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế, hạ tầng số, dữ liệu và tổ chức triển khai các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Các bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ, chất lượng dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; khẩn trương kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu trọng yếu còn lại, các cơ sở dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng nêu mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm nay, với cơ sở dữ liệu có tính chất phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng có lộ trình hoàn thành trong năm 2027.

Về công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, Thủ tướng đánh giá, đến nay, các bộ, cơ quan đã cơ bản hoàn thành hành lang pháp lý, các quy định được cập nhật, bổ sung. Các bộ, cơ quan đã đề xuất nhiều nhiệm vụ với kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác để giải quyết các bài toán lớn được giao; tuy nhiên việc triển khai còn lúng túng, chậm tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục xác định tính chất, tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo đúng chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý cần xác định phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách; cần đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý, vận hành; cần tăng tốc triển khai, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về miễn giảm trách nhiệm trong các trường hợp thực hiện nhiệm vụ, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, không có động cơ sai phạm, vụ lợi cá nhân.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; báo cáo Thủ tướng xem xét phê duyệt nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Trong đó, các bộ ngành cần làm rõ cơ chế phối hợp với các viện, trường, doanh nghiệp, sản phẩm đầu ra, đóng góp cho công tác quản lý, hoạt động sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, cũng như cơ chế tài chính, tổng nguồn chi phí dự kiến.

Công tác bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan về khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Theo Thủ tướng, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là thiết kế tổng thể ở cấp quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia số. Vì vậy, phải bảo đảm thống nhất, dùng chung, liên thông cho cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và kết nối tới người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ để hoàn thiện khung kiến trúc; báo cáo chậm nhất trước ngày 10/7 để sớm phê duyệt.

Trên cơ sở đó, các bộ ngành, địa phương, cơ quan hoàn thiện khung kiến trúc của mình, tuân thủ nghiêm ngặt khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm đảm bảo tính kết nối, liên thông dữ liệu.

Đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, Thủ tướng nêu rõ, nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, công tác bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình triển khai.