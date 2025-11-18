EVNGENCO1 - điểm sáng trong phong trào học tập chủ động toàn EVN

Thực hiện Chỉ thị số 1411/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 24/3/2023 của Tổng Giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua học tập chủ động trong toàn EVN, xây dựng EVN trở thành tổ chức học tập.

Ngày 19/4/2023 EVNGENCO1 đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 08/LT-EVNGENCO1 - CĐ về việc phát động phong trào thi đua học tập chủ động trong toàn Tổng công ty, xây dựng Tổng công ty trở thành tổ chức học tập với mục tiêu xây dựng EVNGENCO1 trở thành tổ chức học tập hiện đại, đổi mới và giàu tri thức.

EVNGENCO1 được tặng Bằng khen phong trào học tập chủ động giai đoạn 2023 - 2025

Trong giai đoạn 2023-2025, phong trào học tập chủ động tại EVNGENCO1 đạt nhiều kết quả ấn tượng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Phong trào học tập chủ động lan tỏa mạnh mẽ nhờ ứng dụng chuyển đổi số. Số CBCNV tham gia học, bình quân đạt trên 20,34 lượt/người học trên E-Learning vượt chỉ tiêu EVN giao (10 lượt/người). Ngoài ra, các kỳ thi nâng bậc, giữ bậc, sát hạch nghề (phần lý thuyết) tại các đơn vị cũng đã được thực hiện trên hệ thống E-leaning.

Ngày 17/11/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào “Học tập chủ động trong toàn EVN”, vinh danh Giảng viên nội bộ giỏi năm 2025 và phát động phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2026-2030. EVNGENCO1 tiếp tục khẳng định là điểm sáng của Tập đoàn.

4 gương sáng tiêu biểu với những đóng góp thiết thực

Trong số các cá nhân được tuyên dương, EVNGENCO1 có 4 gương mặt tiêu biểu, đại diện cho tinh thần học tập, tự rèn luyện và khát vọng nâng cao trình độ trong thời kỳ chuyển đổi số.

Ở phong trào học tập chủ động, chị Phùng Thị Thu Ngân (Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh) được ghi nhận trong công tác Tài chính và Kế toán như "Hướng dẫn nhận biết, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử", sử dụng App Mobile duyệt chứng từ trên phần mềm Bravo, kiểm soát và lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào bằng phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào của Misa MeInvoice, Nghiên cứu ứng dụng Notebook LM vào công việc phân tích báo cáo (năm 2025).

Chị Phùng Thị Thu Ngân - Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (thứ 6 từ trái qua) được khen thưởng tại hội nghị

Anh Lê Văn Dũng - Kỹ thuật viên phân xưởng Sửa chữa Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - là người trực tiếp làm việc tại phân xưởng sửa chữa. Anh Dũng đã luôn nghiên cứu tìm hiểu và tự xây dựng và chia sẻ cho đồng nghiệp một “Google Offline”, đây sản phẩm là phần mềm ứng dụng tìm kiếm tài liệu để có thể chủ động học tập, tra cứu tài liệu kỹ thuật nhanh chóng, nâng cao hiệu quả quản lý và học tập trong nhà máy.

Anh Lê Văn Dũng - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (thứ 2 từ phải qua) được khen thưởng tại Hội nghị

Trong đội ngũ giảng viên nội bộ được EVN vinh danh năm 2025, anh Lê Hoài Nam - Kỹ thuật viên, phân xưởng Sửa chữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, là người công nhân trực tiếp làm việc tại phân xưởng sửa chữa, nhưng anh đã nghiên cứu, sắp sếp và đào tạo được 58 lớp với 438 giờ giảng dạy, số lượt học viên 5.208 lượt CBCNV được kèm cặp.

Anh Lê Hoài Nam - Công ty cố phần Nhiệt điện Quảng Ninh được vinh danh tại hội nghị

Anh Thái Văn Tráng - Trưởng ca phân xưởng Vận hành Công ty Thủy điện Bản Vẽ là người công nhân có tâm huyết với công việc và được đồng nghiệp trong đơn vị luôn xem là giảng viên nội bộ chuyên về vận hành các nhà máy thủy điện, anh đã có 38 lớp đào tạo với 785 giờ giảng dạy và số lượt học viên 48 học viên.

Anh Thái Văn Tráng - Công ty Thủy điện Bản Vẽ được vinh danh tại hội nghị

Hội nghị diễn ra đúng dịp ngành giáo dục cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, càng làm nổi bật ý nghĩa của việc tôn vinh những người “giảng viên” trong EVN/ EVNGENCO1 - những người miệt mài truyền lửa, truyền nghề, truyền tri thức.

Lan tỏa văn hóa học tập

Hội nghị sơ kết năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi EVN phát động phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2026 - 2030, EVNGENCO1 tiếp tục đẩy mạnh phong trào “thi đua học tập chủ động trong toàn EVNGENCO1, xây dựng EVNGENCO1 trở thành tổ chức học tập”, “Chung tay kiến tạo EVNGENCO1 phát triển bền vững, đột phá trong kỷ nguyên số”.

EVNGENCO1 đặt mục tiêu thi đua xây dựng, phát triển “Văn hóa học tập”, xây dựng Tổng công ty trở thành “tổ chức học tập”. Đồng thời, tiếp tục xây dựng đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực trọng yếu, phấn đấu mỗi lĩnh vực có tối thiểu một chuyên gia được đào tạo chuyên sâu.

Những con số đạt được trong 3 năm qua cho thấy văn hóa học tập đã thực sự trở thành “động lực mềm” của EVNGENCO1. Khi mỗi CBCNV chủ động học tập, cập nhật tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng kiến thức mới vào công việc, Tổng công ty sẽ tiếp tục duy trì vai trò điểm sáng của EVN trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định và bền vững.

Việt Hà