Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn EVNGENCO1 luôn phát huy vai trò là cầu nối giữa người lao động và chuyên môn. Các hoạt động của Công đoàn được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực: thi đua - khen thưởng, an toàn vệ sinh lao động, nữ công, chăm lo đời sống và đối thoại định kỳ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng công ty và Công đoàn Điện lực Việt Nam, căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tính đến ngày 31/10/2025, Công đoàn Tổng công Phát điện 1 đã chỉ đạo thành công 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là mốc quan trọng, khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất và hiệu quả của BCH Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 trong việc triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ mới.

Theo BCH Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, quy trình tổ chức được thực hiện chặt chẽ từ khâu xây dựng kế hoạch, quán triệt hướng dẫn, cho đến công tác nhân sự và điều hành Đại hội. Từng công đoàn cơ sở trực thuộc đã chủ động xây dựng đề án, lựa chọn thời điểm phù hợp, bảo đảm Đại hội diễn ra dân chủ, đúng Điều lệ Công đoàn và các quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đáng chú ý, các đại hội Công đoàn cơ sở đều đảm bảo đầy đủ hai nội dung trọng tâm gồm tổng kết công tác hoạt động các hoạt động Công đoàn giai đoạn 2022 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới sát thực tế từng đơn vị.

Nhiều Công đoàn cơ sở đã lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tạo không khí sôi nổi và tinh thần đoàn kết, khích lệ đoàn viên tích cực đóng góp ý kiến, các phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, “Công nhân EVNGENCO1 - Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng. Giai đoạn 2022-2025, toàn Tổng công ty ghi nhận gần 1000 sáng kiến, trong đó trên 100 sáng kiến của lao động nữ được công nhận và áp dụng hiệu quả tại các nhà máy điện.”

Kết quả, 13/13 đơn vị đã kiện toàn Ban Chấp hành công đoàn cơ sở với sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, 150 đại biểu chính thức sẽ đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty. Đây là lực lượng nòng cốt, thực hiện kiêm nhiệm công tác công đoàn với tinh thần làm việc hết mình để được chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại đơn vị.

Việc hoàn thành 100% Đại hội công đoàn cơ sở không chỉ đánh dấu thành công về mặt tổ chức mà còn khẳng định tinh thần chủ động, “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm”, tạo nền tảng quan trọng cho hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của từng đơn vị của Tổng công ty Phát điện 1 trong giai đoạn mới.

Bước vào giai đoạn nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), 100% các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn EVNGENCO1 xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và truyền thông; phát huy sức mạnh tập thể, khơi dậy tinh thần sáng tạo của mỗi người lao động; chăm lo toàn diện hơn đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần cùng EVNGENCO1 thực hiện thắng lợi mục tiêu: “An toàn - Ổn định - Hiệu quả - Bền vững - Chuyển đổi số thành công”.

Tổng hợp Nghị quyết Đại hội công đoàn các cơ sở trực thuộc cho thấy, các công đoàn cơ sở trực thuộc đều xác định tập trung vào các mục tiêu cụ thể như “Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; Bảo đảm đời sống vật chất tinh thần và thu nhập ổn định cho CNVCLĐ; Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

