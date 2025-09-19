Ngày 19/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ việc trong quá trình tinh gọn bộ máy.

Theo đại diện Tổng Liên đoàn, Nghị quyết số 07 quy định rõ, chỉ những người ký hợp đồng lao động trước ngày 15/1/2019 mới đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ. Qua thống kê từ các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, có 511 trường hợp thuộc diện đề nghị hưởng. Tuy nhiên theo quy định, chỉ có 425 trường hợp được giải quyết chế độ này. Tổng số tiền dự kiến chi trả là hơn 400 tỷ đồng, từ nguồn tài chính công đoàn.

Tùy vào thời gian công tác, vị trí và mức đóng bảo hiểm, số tiền chi trả cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị quyết 07 có thể dao động từ 700 triệu đồng đến hơn 2,2 tỷ đồng/người. Đây là con số được tính toán kỹ lưỡng, theo đúng nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ông Nguyễn Xuân Hùng.

Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ từ công đoàn các tỉnh, thành phố, tính đến tháng 6/2025, có 399 cán bộ công đoàn đã được hỗ trợ chính sách theo Nghị định 178/2024. Còn cán bộ nghỉ theo nghị định này do Tổng liên đoàn lao động quản lý đã giải quyết cho 88 trường hợp.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, do thời hạn chi trả các chế độ cho các đối tượng chậm nhất ngày 1/11/2025, do vậy Tổng Liên đoàn đã yêu cầu liên đoàn lao động địa phương hoàn thành thủ tục, rà soát hồ sơ, ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

“Tất cả hồ sơ phải được xử lý dứt điểm trước ngày 1/11. Sau thời điểm này, Tổng Liên đoàn sẽ không tiếp nhận thêm và các đơn vị không hoàn thành sẽ phải chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch”, ông Hùng thông tin.

Cán bộ nghỉ việc theo hợp đồng được hưởng trợ cấp thất nghiệp và giới thiệu việc làm

Thông tin thêm với báo chí, bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) cho biết, trong số 425 trường hợp được giải quyết theo Nghị quyết 07, nếu người lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc được hưởng chế độ theo nghị định tiếp tục được làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Đặc biệt, trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, ngoài được hỗ trợ bằng tiền, người lao động còn được hỗ trợ tư vấn tìm việc, học nghề…

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn cũng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương phối hợp với Sở Nội vụ để kết nối, giới thiệu việc làm, đặc biệt cho những cán bộ chưa được sắp xếp công tác mới.

Bà Hồ Thị Kim Ngân.

Một số địa phương đã chủ động giới thiệu cán bộ công đoàn sang làm việc tại doanh nghiệp, giữ vai trò cán bộ công đoàn cơ sở.

Dù vậy, đại diện Tổng Liên đoàn cũng thẳng thắn cho biết: hiện chưa có chính sách tài chính riêng nào ngoài quy định của Nghị quyết 07 và Nghị định 178.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các liên đoàn lao động địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng hạn, đảm bảo quyền lợi của cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ việc.