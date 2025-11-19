Công điện được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) ban hành ngày 17/11, nhằm thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công điện số 7333/CĐ-EVN.

Theo Công điện, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự EVNGENCO1 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai toàn diện nội dung chỉ đạo của cấp trên; theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; chủ động phương án ứng trực và báo cáo về Tổng công ty theo quy định.

Đối với các nhà máy thủy điện, nhiệm vụ được nhấn mạnh là tăng cường quan trắc, thu thập thông tin khí tượng thủy văn; chủ động tham mưu phương án điều hành xả nước hồ chứa theo đúng quy trình liên hồ/đơn hồ nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Đồng thời, các lực lượng ứng trực được bố trí 24/24h, sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường, đặc biệt trong điều kiện phải xả lũ khẩn cấp.

Song song với công tác kỹ thuật, EVNGENCO1 phát động phong trào vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động cùng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần nhân văn, nghĩa tình của người lao động ngành Điện, góp phần chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng.

EVNGENCO1 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bám sát chỉ đạo của EVN, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, phát huy trách nhiệm, đoàn kết vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

(Nguồn: EVNGENCO1)