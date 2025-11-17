Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 14h ngày 16/11 đến 14h chiều nay 17/11), khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, đến rất to như: Kỳ Khang 218,2mm (Hà Tĩnh); Đập thủy điện La Tó 609,8mm (Quảng Trị); Bình Điền 974,6mm (TP Huế); Sông Trà 738,8mm (TP Đà Nẵng); Sơn Long 419,2mm (Quảng Ngãi); Buôn Tăng Krông Năng 240,6mm (Gia Lai); Sông Hinh 750,3mm (Đắk Lắk), Măng Dai - Suối Hành 411,6mm (Khánh Hòa); D'Ran - Đơn Dương 146,6mm(Lâm Đồng);...

Cơ quan khí tượng nhận định, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như: Hà Tĩnh, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi 30-70mm, có nơi trên 150mm; Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk 10-30mm, có nơi trên 70mm; Khánh Hòa và Lâm Đồng 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Theo đó, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường ở 9 tỉnh, thành phố. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1; riêng Huế và Khánh Hòa cấp 2.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong chiều tối và đêm nay:

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Mưa lớn tiếp diễn

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, từ chiều tối nay đến hết đêm mai (18/11), khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày 19/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn >200mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Đêm 19 và ngày 20/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa còn có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1; riêng khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.