Vận hành an toàn, ổn định, giữ vững nhịp tăng trưởng

Trong tháng 10/2025, tình hình phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng nhẹ so với tháng 9. EVNGENCO1 tiếp tục vận hành ổn định các nhà máy điện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu huy động của hệ thống, bảo đảm an toàn kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Tổng sản lượng điện đạt 2,4 tỷ kWh, nâng lũy kế 10 tháng lên 28,2 tỷ kWh, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn cho hệ thống quốc gia.

Khối nhiệt điện duy trì hệ số khả dụng cao, giảm sự cố so với cùng kỳ năm 2024. Các nhà máy tập trung tối ưu vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và kiểm soát chặt chẽ các thông số kỹ thuật sau đại tu, bảo đảm ổn định, hiệu quả và an toàn.

Khối thủy điện ghi nhận điều kiện thủy văn thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm 2024. Các hồ khu vực miền Trung - Tây Nguyên có mưa lớn, mực nước tăng nhanh, các đơn vị thuộc EVNGENCO1 đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng điều tiết hồ chứa linh hoạt, bảo đảm an toàn công trình và hạ du. Đặc biệt, Thủy điện Sông Tranh 2 đã vận hành an toàn, góp phần cắt giảm lũ và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du tỉnh Quảng Nam.

Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 vận hành an toàn, góp phần điều tiết giảm lũ và bảo vệ hạ du trong các đợt mưa lớn tháng 10/2025

Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh, với các dự án trọng điểm như điện mặt trời nổi, hệ thống xử lý khí thải, hạ tầng kỹ thuật và các dự án nguồn điện mới được triển khai theo đúng tiến độ. Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ, hướng đến tối ưu hóa quản trị kỹ thuật và vận hành. EVNGENCO1 đang tích cực chuẩn bị tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực Toàn quốc 2025, với vai trò chủ trì phân ban Nguồn điện, thể hiện tinh thần tiên phong của Tổng công ty trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh.

Cùng với sản xuất, các hoạt động phong trào trong tháng 10 cũng diễn ra sôi nổi. Hội thao và Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ EVNGENCO1 năm 2025 đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Khoẻ để cống hiến – Hát để kết nối – Đoàn kết để phát triển”. Trong tháng 10, Tổng công ty Phát điện 1 và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, thể hiện trách hiện với cộng đồng. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, EVNGENCO1 đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tập trung cao độ cho chặng nước rút

Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11/2025 của EVNGENCO1

Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban, Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị trong duy trì sản xuất an toàn, ổn định, đồng thời yêu cầu toàn Tổng công ty tập trung tối đa cho giai đoạn nước rút cuối năm. Tổng Giám đốc EVNGENCO1 yêu cầu các đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong điều hành, kiểm soát chặt chi phí, bảo đảm nguồn nhiên liệu, vận hành tối ưu từng tổ máy và thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật an toàn - đó là nền tảng để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 2025 tổ chức trong tháng 11/2025.

Cụ thể, Khối nhiệt điện tập trung hoàn thành các hạng mục đại tu, bảo dưỡng tổ máy theo kế hoạch, chuẩn bị phương án cung ứng than năm 2026, bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định và cân đối tài chính hợp lý. Khối thủy điện tiếp tục điều tiết hồ chứa theo quy trình liên hồ, đưa mực nước về mức dâng bình thường trước 31/12/2025, sẵn sàng tích nước cho mùa khô 2026, bảo đảm an toàn công trình và hỗ trợ cắt lũ cho hạ du.

Công tác đầu tư xây dựng được triển khai quyết liệt, tập trung hoàn thiện quyết toán các dự án chuyển tiếp và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trọng điểm.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tổng công ty tiếp tục xét duyệt sáng kiến, hoàn thiện hồ sơ an toàn thông tin tại các nhà máy và đẩy mạnh số hóa trong quản trị kỹ thuật, vận hành. EVNGENCO1 sẽ phối hợp các bên liên quan tổ chức và điều phối tốt các nhiệm vụ được phân công tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực Toàn quốc 2025.

Tổng công ty cũng tiếp tục đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và chuyên nghiệp, lan tỏa phong cách làm việc tận tâm, hiệu quả trong từng tập thể và cá nhân.

Phát huy tinh thần nghị quyết Đảng ủy Tổng công ty, EVNGENCO1 bước vào giai đoạn cuối năm với quyết tâm cao nhất, huy động sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể và tinh thần đổi mới sáng tạo. Tổng công ty kiên định mục tiêu hoàn thành toàn diện kế hoạch 2025, bảo đảm an toàn, ổn định, hiệu quả trong vận hành, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

(Nguồn: EVNGENCO1)