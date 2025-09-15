Đây là sự kiện trọng điểm, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khẳng định vai trò của đổi mới sáng tạo - phát triển con người - văn hóa doanh nghiệp như ba trụ cột song hành cho sự phát triển bền vững của EVNGENCO1.

Hội nghị “Đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong hành trình Văn hóa EVNGENCO1”

Khẳng định tầm nhìn chiến lược

Trong phát biểu khai mạc, ông Lê Hải Đăng - Tổng Giám đốc EVNGENCO1 nhấn mạnh: đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp là ba trụ cột chiến lược, có mối quan hệ chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau. Ông khẳng định, EVNGENCO1 sẽ kiên định với tầm nhìn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, khuyến khích sáng kiến, thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời và phát huy sức mạnh đoàn kết.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đánh giá cao nỗ lực tiên phong của EVNGENCO1, coi đây là bước đi toàn diện, có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh tập đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới quản trị

Trong phát biểu chỉ đạo, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN đánh giá cao nỗ lực tiên phong của EVNGENCO1 khi lần đầu tiên tổ chức một diễn đàn quy mô, kết hợp đồng thời ba nội dung trọng yếu: xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực. Ông nhấn mạnh, đây là cách tiếp cận toàn diện, có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh tập đoàn đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị và kiến tạo văn hóa EVN trong thời kỳ mới.

Tổng kết hành trình văn hóa, khởi động giai đoạn mới

Báo cáo tổng kết tại hội nghị đã khái quát tình hình triển khai hành trình văn hoá, công tác phát triển nguồn nhân lực, đồng thời chỉ ra những tồn tại, bài học kinh nghiệm và định hướng đổi mới đến năm 2030 của Tổng công ty. Toàn bộ nội dung được thể hiện ngắn gọn, sinh động qua các video clip, giúp người tham dự có cái nhìn trực quan và hệ thống.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều tham luận sâu sắc, thực tiễn từ các đơn vị. Các ý kiến không chỉ làm rõ hiện trạng, cơ hội và thách thức, mà còn đưa ra giải pháp cụ thể: phát triển nguồn nhân lực thích ứng với chuyển đổi số, thúc đẩy sáng kiến tại cơ sở, định hình hành vi mới trong môi trường văn hóa số. Đây là những chia sẻ giàu giá trị, góp phần bổ sung kinh nghiệm và trở thành chất liệu quý để toàn Tổng công ty cùng nhau hành động.

Đại diện lãnh đạo EVNGENCO1 cùng các đơn vị thành viên ký cam kết hành động, thể hiện quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược

Đặc biệt, hội nghị đã chứng kiến Lễ ký cam kết hành động, chính thức khởi động Hành trình đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và văn hoá doanh nghiệp giai đoạn 2025-2030. Sự kiện được đánh giá là bước đi có tính nền tảng, khẳng định quyết tâm của EVNGENCO1 trong việc chuyển đổi văn hóa thành động lực nội sinh cho đổi mới sáng tạo và phát triển con người - đúng với tinh thần chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nghi thức khởi động Hành trình đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và văn hoá doanh nghiệp giai đoạn 2025-2030

Điểm nhấn từ Open TalkBuổi chiều, không khí cởi mở và sôi nổi của chương trình Open Talk đã tạo nên dấu ấn khác biệt. Ba chuyên đề trọng tâm được thảo luận gồm: hành trình xây dựng văn hóa mạnh và vai trò lãnh đạo - quản lý; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Với sự dẫn dắt bằng các video truyền cảm hứng và phần giao lưu cùng khách mời, chương trình đã đem lại nhiều góc nhìn thực tiễn, khơi gợi tư duy đổi mới trong toàn hệ thống.

Chương trình Open Talk đã tạo nên dấu ấn khác biệt

Hành trình phía trước

Hội nghị không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn tới. Những tham luận, chia sẻ và cam kết hành động đã khẳng định rằng văn hóa doanh nghiệp – nguồn nhân lực – đổi mới sáng tạo chính là ba trụ cột nền tảng để EVNGENCO1 phát triển đến năm 2030 và xa hơn.

Xuyên suốt các hoạt động, giá trị văn hóa EVNGENCO1 đã được tái khẳng định thông qua 6 nét văn hoá tiêu biểu: Nhân – Tâm – Đồng – Tiến – Trí – Bền. Đây không chỉ là kim chỉ nam hành động, mà còn là lời cam kết của tập thể EVNGENCO1 về một môi trường nhân văn, minh bạch, gắn kết, đổi mới, trí tuệ và phát triển bền vững.

Với tinh thần cầu thị, sáng tạo và quyết tâm cao, Hội nghị “Đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong hành trình Văn hóa EVNGENCO1” đã để lại dấu ấn sâu sắc, trở thành động lực thôi thúc mỗi cán bộ, người lao động tiếp tục chung sức, đồng lòng, góp phần xây dựng EVNGENCO1 ngày càng lớn mạnh.

Phương Thảo