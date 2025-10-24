Ứng dụng AI trong đào tạo nghiệp vụ truyền thông

Ngày 21 - 22/10/2025, EVNGENCO1 tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực ứng dụng AI trong công tác truyền thông” dưới sự hướng dẫn của giảng viên Lương Minh Thanh.

Chương trình giúp đội ngũ cán bộ truyền thông tiếp cận các công cụ AI hiện đại, thực hành xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh - video và tối ưu hiệu quả lan tỏa thông tin trên nền tảng số.

Nội dung đào tạo “Ứng dụng AI trong công tác truyền thông” giúp học viên tiếp cận phương pháp và công cụ hiện đại trong kỷ nguyên số

Được thiết kế theo phương châm “học để làm - làm để lan tỏa”, khóa học chú trọng vào thực hành và ứng dụng thực tiễn. Với phương pháp “học thực chiến”, học viên được hướng dẫn sử dụng các nền tảng AI để xây dựng kế hoạch truyền thông, biên tập tin bài, tạo hình ảnh, video minh họa và phân tích xu hướng tương tác trên môi trường số.

Anh Bùi Quốc Huy - Chuyên viên Phòng Hành chính - Lao động, Công ty Thủy điện Đồng Nai chia sẻ: “AI giúp tôi tiết kiệm thời gian và sáng tạo nội dung hiệu quả hơn. Tôi có thể kết hợp nhiều công cụ để tạo ra sản phẩm truyền thông có chất lượng, phục vụ tốt hơn cho công việc.”

Chị Nguyễn Thị Mộng Huyền - Văn phòng, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết: “Tôi học được cách đặt câu hỏi và khai thác AI đúng hướng. Công cụ này thực sự hữu ích trong việc tạo ra sản phẩm truyền thông nhanh, chính xác và phù hợp nhu cầu của đơn vị”.

Hướng tới truyền thông hiện đại và bền vững

Theo định hướng của Ban Lãnh đạo, đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột phát triển của EVNGENCO1 giai đoạn tới. Việc ứng dụng AI trong truyền thông không chỉ giúp nâng cao chất lượng và tốc độ truyền tải thông tin, mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Các học viên tham dự Khóa đào tạo “Nâng cao năng lực ứng dụng AI trong công tác truyền thông” do EVNGENCO1 tổ chức ngày 21 - 22/10/2025

Khóa đào tạo về AI được xem là bước khởi đầu cho quá trình đổi mới phương thức làm việc, giúp cán bộ truyền thông chủ động, sáng tạo và thích ứng tốt hơn với xu thế công nghệ. Đây cũng là một phần quan trọng trong chiến dịch “Thắp lửa hành trình đổi mới sáng tạo” - nơi EVNGENCO1 lan tỏa tinh thần học hỏi, chủ động thay đổi và không ngừng hoàn thiện.

Thông qua những hoạt động cụ thể, EVNGENCO1 đang từng bước hình thành văn hóa truyền thông số - hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả; góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Tổng công ty trong hành trình đổi mới và phát triển bền vững.

Đồng Hồng